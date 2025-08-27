Enrique Iglesias será papá de nuevo: Anna Kournikova está embarazada de su cuarto bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Enrique Iglesias y Anna Kournikova celebran la llegada de su cuarto bebé, consolidando una relación por más de 20 años que se caracteriza por la discreción y el amor familiar. De acuerdo con la revista ¡Hola!, el cantante español y la extenista rusa aguardan la llegada de su cuarto hijo, una noticia que ha llenado de felicidad a la pareja. Las recientes imágenes muestran a Anna Kournikova, de 44 años, embarazada mientras acompañaba a sus tres hijos al colegio en Miami. Según los reportes, se encuentra en la mitad de la gestación y se espera que el nuevo integrante nazca a finales de 2025.

El bebé se unirá a los mellizos Lucy y Nicolás, nacidos en diciembre de 2017, y a Mary (Masha), llegada en enero de 2020. Enrique Iglesias, de 50 años conoció a a Anna en diciembre de 2001 durante la filmación del videoclip 'Escape'. La química fue inmediata desde entonces, han mantenido una relación sólida. Aunque nunca han confirmado públicamente si contrajeron matrimonio, la unión ha sido duradera. El propio Enrique declaró: "Llega un momento, cuando has estado con alguien suficiente tiempo, que creo que estás como casado".

La pareja vive esta nueva etapa con discreción en Miami/Créditos: Internet

Incluso, Julio Iglesias Jr., hermano del cantante, confesó en televisión que sí se casaron, aunque la pareja nunca lo ha validado oficialmente. La pareja reside en la exclusiva isla de Indian Creek, en Miami, donde tienen como vecinos a personalidades como Jeff Bezos e Ivanka Trump.

Desde su retiro en 2003 por una lesión en la espalda, Anna se h dedicado por completo a la crianza de sus hijos, mientras que Enrique equilibraba su faceta de padre con su exitosa carrera musical, evitando pasar más de dos semanas lejos de sus pequeños durante sus giras.

Primeras fotos de Anna embarazada/Créditos: Internet

En entrevistas, el intérprete ha compartido cómo la paternidad lo transformó: "Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. Me ha hecho más responsable. Ahora conduzco más despacio y pienso más antes de hacer cosas tontas". La pareja ha sido muy cuidadosa en mantener a sus hijos alejados de la vida pública. Solo en contadas ocasiones han compartido imágenes familiares en redes sociales.

Enrique ha revelado que su hijo Nicolás le recuerda a él mismo de niño por su carácter travieso, mientras que las peleas entre los mellizos son frecuentes pero siempre terminan en risas. Con este nuevo bebé, Enrique Iglesias sumará cuatro hijos, acercándose a la cifra de nueve nietos que ya tiene su madre, Isabel Preysler. Entre ellos se encuentran Alejandro y Sofía (hijos de Chábeli Iglesias), Miguel, Mateo y Martín (de Ana Boyer y Fernando Verdasco), además de los tres hijos que Enrique ya tiene con Anna.

La noticia del embarazo surgió tras semanas de especulación, cuando Anna fue fotografiada usando ropa deportiva oversize, algo inusual en su estilo. Fieles a su discreción, Enrique Iglesias y Anna Kournikova enfrentan esta nueva etapa como lo han hecho siempre, lejos de reflectores, pero con una relación que sigue despertando interés mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México