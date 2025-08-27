Galilea Montijo encanta a público de 'La Casa de los Famosos México' con entallado vestido dorado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de este miércoles 27 de agosto, la conductora mexicana Galilea Montijo nuevamente se apoderó de la atención de la prensa y de miles de televidentes debido a que se dejó ver luciendo un espectacular atuendo durante la reciente Gala de Nominación en La Casa de los Famosos México. Si quieres conocer los detalles del nuevo look de 'La Gali', quédate a leer esta nota completa de TRIBUNA.

Sin duda alguna, cada aparición de la también actriz y empresaria en las galas del reality provoca furor. Esta noche, la exnovia de Cuauhtémoc Blanco deslumbró en el foro de LCDLF México luciendo un precioso vestido de gala. Se trata de una pieza negra repleta de encaje dorado en la parte delantera, así como mangas largas y escote de tela transparente. A los costados tenía cordones simulando la espalda de un corsé y una gran cola para darle vuelo.

Sin duda alguna, el atuendo resaltó la curvilínea figura de la reconocida conductora. Debido a que el vestido ya era bastante llamativo, Galilea optó por llevar un 'look' más 'clean' y relajado en el cabello y maquillaje. Lució un recogido en chongo en la parte baja, así como maquillaje en tonos neutros. En los pies, lució enormes tacones color negro. Como se sabe, quien está asesorando a Gali en esta temporada es Jessica Marmolejo.

Galilea Montijo luce impresionante vestido

Galilea Montijo en la pasada Gala de Eliminación

Apenas el pasado domingo 24 de agosto, la presentadora nacida en Guadalajara, Jalisco, había hecho explotar las redes sociales debido a que lució espectacular durante su aparición en la cuarta Gala de Eliminación de LCDFL México. Para esa noche, la mujer de 52 años optó por un 'look' divertido, al modelar un entallado vestido de color negro que resaltó sus curvas y esbelta figura, tras perder 10 kilos en el último año.

La pieza estaba decorada con varios escarabajos y otros insectos de colores vibrantes, que le agregaron mucha personalidad y estilo a su atuendo; para el cabello, en esta ocasión optó nuevamente por llevarlo recogido en un chongo alto. El maquillaje fue sutil en colores negros, mientras que para el calzado eligió unas plataformas negras de tacón muy alto.

Galilea Montijo en el pasado domingo de eliminación en 'La Casa de los Famosos México'

Fuente: Tribuna del Yaqui