¿Golpea a Galilea Montijo? Cuauhtémoc Blanco anuncia bioserie y hace esta confesión de su ex

Ciudad de México.- El polémico político y exjugador de futbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco, recientemente confesó que está listo para comenzar a realizar su bioserie, en la que piensa revelar muchas cosas de su vida priva y pública, en la que hizo una fuerte confesión de su expareja, la reconocida actriz y presentadora jalisciense, Galilea Montijo, ¿acaso viene golpe mediático?

Cuando se habla de la historia de Cuauhtémoc, es imposible no mencionar a la presentadora del programa Hoy, pues en los años que estuvieron juntos, la inestabilidad en su romance los hizo aparecer en primeras planas más de una vez, como que supuestamente él ejercía violencia en su contra, separaciones y reconciliaciones por este mismo motivo, y finalmente, la cancelación de su compromiso por presuntamente haberle sido infiel con la actriz Rossana Nájera.

Ahora, ha nacido en el público la esperanza de que pueda saberse más sobre este polémico romance, ya que en una entrevista, el exfutbolista del América, declaró que ya está trabajando para hacer su propia bioserie. Sin embargo, este negó rotundamente que hablará de su vida amorosa: "Algún día, me gustaría, ya estamos trabajando en eso. Algunas sí (respecto a si contará todo de su vida). De noviazgos nada, no, no".

Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo. Internet

Pese a que dejó en claro que no quiere tocar temas de sus relaciones pasadas, le cuestionaron directamente si se atrevería a hablar de la presentadora de La Casa de los Famosos México, pero una vez más, afirmó que él no piensa hablar de ella ni nada de romance, asegurando que se le debe de respetar a las mujeres, y esas historias dejarlas en el pasado: "De eso no, no, no, no, nel, a las mujeres hay que respetarlas".

Finalmente, con respecto al video que se filtró en el que presuntamente se confirma que está separado de su esposa actual, Natalia Rezende, el exfutbolista también lo negó, asegurando que no son más que chismes y mentiras a las que no les presta atención: "Quién sabe, alguien lo sacó, pero no pasa nada, son cosas que pasan en la vida y hay que afrontarla, y mira, son uno, dos o tres meses que le dan importancia, pero no es verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui