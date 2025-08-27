Gustavo Adolfo Infante expone a Mayela Laguna y afirma recibió soborno de Javier Ceriani

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Gustavo Adolfo Infante, al parecer tiene las pruebas de su aparente inocencia en el tema de la infidelidad a su esposa, debido a que recientemente expuso las mentiras de la polémica Mayela Laguna, después de que afirmó que tendrían un romance extramarital hace un año. En su canal de YouTube, afirmó que recibió soborno de Javier Ceriani para que dijera todo.

En una entrevista con el presentador antes mencionado, Mayela aseguró que en medio de todo el escándalo por su batalla legal en contra de Luis Enrique Guzmán, tuvo una gran cercanía con Gustavo, y que poco a poco, de ello nació su romance, asegurando que ella estaba muy vulnerable y que con el apoyo del presentador de Imagen TV, al final sintió cosas y se acercaron más y más, hasta qué sucedió el romance.

Un par de días después, ante las cámaras de Sale el Sol, Infante negó rotundamente lo dicho por la exnuera de la difunta actriz, Silvia Pinal, asegurando que ella junto a Ceriani y Alfredo Adame querían difamarlo, por lo que estaba preparando acciones legales en contra de todos: "Ha trascendido una supuesta noticia donde se involucra a tres personas con una credibilidad nula. Uno es Alfredo Adame, otra es Mayela Laguna y Javier Ceriani. Esas personas han hecho acusaciones de tipo personal en mi contra, por supuesto que son absoluta y totalmente falsas".

Ahora, el presentador de De Primera Mano, en su canal de YouTube acaba de compartir las presuntas pruebas de su inocencia, mostrando unas capturas de pantallas, de una supuesta conversación entre Alejandra Carniago, productora del canal de Javier Ceriani, y Mayela, en la que hablan del pago que recibiría por difamarlo: "No hay manera de que me demande o haga algo en mi contra, por el contrario, todo lo que haga me revictimiza. Tengo que aprovechar. Si me están ofreciendo dinero, lo tengo que aprovechar. Sería pen… si no lo hago. Javier me dio una ma… y lo sabes bien, Ale", dice el mensaje.

Me dio 30 mil pesos, sería idiota si no los hubiera tomado….Sigo en el guion que quedamos. Yo mantengo mi mismo argumento de que me estaban extorsionando de números diferentes y que mi amiga, quien me acompañó con ‘gusano maldito’, fue quien les dio a ustedes la entrevista", continúa.

Finalmente, el presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, junto a esta conversación entre ambas mujeres, también mostró los presuntos comprobantes de pago que habría hecho Carniago a la cuenta de Laguna, con la fecha del día 15 de agosto del año en curso, 2025, probando de esta manera que al parecer, en realidad no le habría sido infiel a su actual esposa y madre de sus hijos, Verónica Cuevas.

