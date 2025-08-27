Habitante de 'La Casa de los Famoso México' habría pedido salir y este sería el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ánimos escalan cada vez en esta tercera temporada de La Casa de los Famoso México y es que las funciones del cine dejaron a más de un habitante afectado. La noche del martes 26 de agosto, la producción presentó dos películas tituladas Juego sucio y Un futuro incierto, este último mostró una serie de declaraciones sumamente reveladoras que varios participantes han realizado en los últimos días y una de las más afectadas fue Dalilah Polanco.

Durante y después de la función, la actriz mexicana no pudo ocultar su descontento y esto fue notado por los televidentes que rápidamente se pronunciaron en redes sociales. Inclusive en un momento, la intérprete de La Familia Peluche entró al baño y miró fijamente a la cámara con un semblante serio y notablemente consternada. Ahora rumores indican que habría pedido nuevamente su salida de este famoso reality show de Televisa.

También en una de las películas expusieron a Mar Contreras, quien se encargó de limpiar la casa aún y cuando pactó con la misma Dalilah no hacerlo para aleccionar a los demás habitantes. Todo este cúmulo de emociones llevaron a la sinaloense al límite y, según cuentas especializadas, solicitó a la producción abandonar el proyecto televisivo por temor a que su imagen pública quede dañada ante el público, aunque de momento no existe una postura oficial al respecto.

Hace unas semanas, tras la eliminación de Ninel Conde, versiones apuntaban que Polanco también expuso esta misma petición. La actriz, al igual que otros habitantes del Cuarto Día, sufrieron por la salida de 'El Bombón Asesino', y expresó su deseo por culminar su estadía en 'La casa más famosa de México' o, bien, resultar nominada para tener mayores oportunidades de salir bajo las reglas del juego y evitar una posible sanción económica.

Rivalidad con Mar Contreras

Dalilah Polanco ha sido una de las figuras más mediáticas de esta temporada y en gran parte ha sido por su rivalidad con la también actriz, Mar Contreras. Ambas han sido protagonistas de momentos tensos y esto se ha evidenciado en la cena de nominados y en el sinceramiento de la cuarta semana. Durante una dinámica en que la tenía que invertir los roles, Dalilah se refirió a una mariposa haciendo referencia a una plática que tuvo con Mar.

En aquella ocasión, Mar contó una historia sobre una mariposa que le recordaba a su difunto padre, por lo cual que Polanco lo haya mencionado resultó como un golpe bajo para ella. Entre lágrimas, la integrante del Cuarto Noche lo externó con sus compañeros y finalmente Dalilah tuvo una plática con ella y se disculpó por el malentendido.

Fuente: Tribuna del Yaqui