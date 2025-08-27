Horóscopos de Nana Calistar: De HOY jueves 28 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino en el amor, trabajo y dinero

Ciudad de México.- La reconocida vidente Nana Calistar trae una predicción especial para este jueves 28 de agosto de 2025; descubre aquí todo lo que el universo y el zodiaco tienen preparado para ti. TRIBUNA reúne lo más relevante en temas de amor, suerte y dinero. A continuación, conoce lo que el destino tiene reservado para cada uno de los 12 signos zodiacales.
- Aries
Este jueves podrías sentirte confundido en el amor; si tienes sospechas, actúa con calma y sin reclamos infundados. No des explicaciones a quien no las merece ni justifiques cada decisión que tomas.
- Tauro
Este jueves no esperes nada de nadie: no mendigues amor ni atenciones, sigue tu camino y recuerda que cuando alguien te quiere, se nota sin necesidad de rogar.
- Géminis
Te sorprenderá la noticia de un embarazo cercano y surge la posibilidad de un gran viaje; la vida te invita a aprender de tus errores para no repetirlos.
- Cáncer
Este jueves podrían regresar amores del pasado, pero al verlos notarás que no vale la pena repetir la misma historia.
- Leo
Tómate un momento para reflexionar sobre tus sueños pendientes; si no los trabajas ahora, podrían quedarse olvidados como ropa vieja.
- Virgo
Este jueves 28 de agosto no será un día cualquiera, pues entras en tu ciclo de cumpleaños y el universo te regala energía renovada para comenzar de nuevo. Es momento de dejar atrás lo que ya no te sirve, sacudirte la rutina y pensar con claridad qué quieres construir para tu vida de aquí en adelante.
- Libra
La vida te impulsa a dejar rutinas y costumbres que ya no te sirven, ordenar tu entorno y expresar lo que sientes con cuidado. No cargues problemas ajenos ni te aferres a quien no te corresponde.
- Escorpio
Este jueves reconocerás tus aprendizajes, aunque sigas tropezando en lo mismo; cuida a quién dejas entrar en tu vida y evita amistades falsas o amores pasajeros que solo te lastiman.
- Sagitario
El universo te recuerda tu rumbo: no pierdas tiempo con quien no te valora. Mantén la calma pese a cambios de ánimo, y enfócate, porque tus metas están cerca de concretarse.
- Capricornio
Recuerda tu valor: no entregues tu corazón a cualquiera ni permitas que otros lo definan. Ignora críticas vacías y piensa bien antes de dejarte llevar por amores prohibidos.
- Acuario
Despierta y toma control de tu vida: disfruta lo que te ofrece, comunica bien en tu relación y revisa bien los planes de viaje antes de actuar. Apoya a quien lo necesita, filtra amistades falsas y fortalece tu carácter poniendo límites claros.
- Piscis
Este jueves ignora los chismes y dramas ajenos, mantente en lo tuyo y toma con calma nuevas relaciones; no te entregues demasiado rápido para evitar decepciones.
Fuente: Tribuna del Yaqui