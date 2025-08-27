NANA CALISTAR

Horóscopos de Nana Calistar: De HOY jueves 28 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino en el amor, trabajo y dinero

La poderosa vidente del Internet, Nana Calistar, tiene una predicción especial este jueves 28 de agosto de 2025 para los horóscopos de los 12 signos del zodiaco

Ciudad de México.- La reconocida vidente Nana Calistar trae una predicción especial para este jueves 28 de agosto de 2025; descubre aquí todo lo que el universo y el zodiaco tienen preparado para ti. TRIBUNA reúne lo más relevante en temas de amor, suerte y dinero. A continuación, conoce lo que el destino tiene reservado para cada uno de los 12 signos zodiacales.

  • Aries

Este jueves podrías sentirte confundido en el amor; si tienes sospechas, actúa con calma y sin reclamos infundados. No des explicaciones a quien no las merece ni justifiques cada decisión que tomas.

  • Tauro

Este jueves no esperes nada de nadie: no mendigues amor ni atenciones, sigue tu camino y recuerda que cuando alguien te quiere, se nota sin necesidad de rogar.

  • Géminis

Te sorprenderá la noticia de un embarazo cercano y surge la posibilidad de un gran viaje; la vida te invita a aprender de tus errores para no repetirlos.

  • Cáncer

Este jueves podrían regresar amores del pasado, pero al verlos notarás que no vale la pena repetir la misma historia.

  • Leo

Tómate un momento para reflexionar sobre tus sueños pendientes; si no los trabajas ahora, podrían quedarse olvidados como ropa vieja.

  • Virgo

Este jueves 28 de agosto no será un día cualquiera, pues entras en tu ciclo de cumpleaños y el universo te regala energía renovada para comenzar de nuevo. Es momento de dejar atrás lo que ya no te sirve, sacudirte la rutina y pensar con claridad qué quieres construir para tu vida de aquí en adelante.

  • Libra

La vida te impulsa a dejar rutinas y costumbres que ya no te sirven, ordenar tu entorno y expresar lo que sientes con cuidado. No cargues problemas ajenos ni te aferres a quien no te corresponde. 

  • Escorpio

Este jueves reconocerás tus aprendizajes, aunque sigas tropezando en lo mismo; cuida a quién dejas entrar en tu vida y evita amistades falsas o amores pasajeros que solo te lastiman.

  • Sagitario

El universo te recuerda tu rumbo: no pierdas tiempo con quien no te valora. Mantén la calma pese a cambios de ánimo, y enfócate, porque tus metas están cerca de concretarse.

  • Capricornio

Recuerda tu valor: no entregues tu corazón a cualquiera ni permitas que otros lo definan. Ignora críticas vacías y piensa bien antes de dejarte llevar por amores prohibidos.

  • Acuario

Despierta y toma control de tu vida: disfruta lo que te ofrece, comunica bien en tu relación y revisa bien los planes de viaje antes de actuar. Apoya a quien lo necesita, filtra amistades falsas y fortalece tu carácter poniendo límites claros.

  • Piscis

Este jueves ignora los chismes y dramas ajenos, mantente en lo tuyo y toma con calma nuevas relaciones; no te entregues demasiado rápido para evitar decepciones.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

