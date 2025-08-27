"Lo encontré sin vida": Tras arresto de Pee Wee en EU, revela trágica muerte por infarto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se informara que el reconocido exactor de Televisa y cantante, Pee Wee, volvió a ser arrestado en Estados Unidos, fue captado por la diferentes medios de comunicación en la Ciudad de México, y cómo era de esperarse, habló de su detención, pero también reveló la trágica muerte que actualmente enfrenta de su padre, por un infarto al corazón. Asegura que estaba sobrio, pero estaba tan mal emocionalmente que no coordinaba bien.

El periodista Carlos Uriel, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, reveló que el reconocido cantante, qué radica desde hace años en Estados Unidos, la noche del pasado domingo 10 de agosto fue detenido por elementos de la Policía en Edinburg, Texas, por conducir en estado de ebriedad, señalando que esta era la segunda ocasión que era encerrado por estos cargos: "Les puedo confirmar que el cantante Pee Wee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad. Según el expediente al que tuve acceso, este es su segundo arresto por DWI en los últimos años".

Ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, a un par de semanas de esta información, el cantante negó rotundamente que estuviera ebrio, confesando que está pasando por un luto desgarrador, ya que su padre perdió la vida hace mes y medio, y eso fue lo que en realidad pasa en su vida: "He vivido momentos muy complicados en estas últimas semanas, desafortunadamente, perdí a mi papá hace un mes, dos semanas, estoy viviendo mi duelo".

Según el exintegrante de Kumbia Kings, él cayó en una depresión profunda y no quería salir ni de la cama, y en esa ocasión se fue a nadar, pero al regresar a su casa, se le hizo fácil irse así como salió de la alberca, y fue cuando lo detuvieron, y al verlo así, sospecharon que algo no andaba bien: "No me había reportado anteriormente, porque, literal, ha sido una pérdida muy difícil para mí. No podía ni siquiera salir de casa, de mi cama".

Decidí, se me hizo sencillo irme a casa, sin camisa sin tenis, en eso me habla mi hermana, veníamos llorando, me pararon por ir un poco rápido, eso fue lo que realmente pasó, me hicieron un examen de equilibrio, cosa que fue complicada por las circunstancias, no estaba emocionalmente bien", agregó.

El actor de Camaleones declaró que su padre hace ocho años fue víctima de un infarto y no pudo recuperarse bien del todo, ya que vinieron complicaciones. Sobre las causas de su muerte, dio a entender que tuvo otro paro y que al final, sus pulmones terminaron por colapsar ante esto: "Yo fui quien me lo encontré sin vida, ha sido algo complicado para mí, lo que pasó es que, al final de cuentas, sus pulmones colapsaron, así me lo encontré".

Por último, al ser cuestionado si buscará ayuda profesional, aseguró que sí cree que en un futuro va a necesitar el tomar terapia, pero que lo hará en cuánto se sienta listo para hablar del tema con alguien, por lo que por ahora descarta esta posibilidad: "Yo sé qué la voy a necesitar, ha pasado muy poco tiempo del entierro de mi padre, y en algún momento yo sé que la voy a necesitar, y la tomaré cuándo esté listo".

Fuente: Tribuna del Yaqui