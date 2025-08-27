¿María Antonieta de las Nieves, grave? 'La Chilindrina' reaparece con un fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, recientemente ha decidido poner un alto a las noticias de su alarmante estado de salud, y a través de sus redes sociales reapareció con fuerte mensaje con respecto a lo que atraviesa en estos momentos tras su hospitalización de emergencia hace un par de semanas, ¿acaso la querida actriz conocida cómo 'La Chilindrina' está grave?

Una presunta amiga cercana de la actriz de El Chavo del 8, en dónde saltó a la fama cómo 'La Chilindrina', afirmó que el 20 de agosto volvió a ser internada de emergencia por una intensa crisis de ansiedad, que afirma fue por un tema grave, que la está haciendo perder la razón y tiene a todos asustados: "Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico. Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés".

Pero supuestamente, la actriz de Chespirito: Sin Querer Queriendo, además de temas emocionales ha presentado problemas físicos, cómo el no poder hablar de la nada, y una pérdida de peso notoria, y al parecer una falta de sueño, que agrava su situación: "Durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece".

María Antonieta de las Nieves estaría delicada de salud. Internet

Ahora, este miércoles 27 de agosto, compartió un video en su cuenta de Instagram, que ha sido retomado en diferentes medios de comunicación, cómo Sale el Sol, en el que niega estar grave y asegura que sigue disfrutando de su vida con alegría y emoción cómo siempre: "Aquí cómo siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer, en fin, la estoy pasando muy bien, ojalá que ustedes también la estén pasando bien".

Pero, pese a que la excolega de Roberto Gómez Bolaños, asegura que está bien de salud y la está pasando bien en su hogar, sin problemas, muchos de sus seguidores han externado una abierta preocupación por qué consideran que se ve deteriorada en su estado de salud, y sospechan que sí está pasando por un problema. Sin embargo, esto podría derivarse a la fibromialgia, que ella misma confesó hace meses, y no a algo reciente, cómo aseguraron en TV Notas.

