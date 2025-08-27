Ninel Conde niega atacar a Wendy Guevara y ser transfóbica; afirma la malinterpretaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante, Ninel Conde, acaba de reaparecer en las redes sociales para dejar ser contundente al negar qué atacó a la querida influencer y presentadora mexicana, Wendy Guevara, además de señalar que no es transfóbica, afirmando que el público y sus hater solamente malinterpretaron sus palabras y sacaron de contexto sus declaraciones a su opinión de qué mujeres no han ganado La Casa de los Famosos México.

Conde a casi dos semanas de su salida del reality show de Televisa, sigue dando de que hablar, debido a que en tras la eliminación de Priscila Valverde de la emisión, declaró que en esta hay un patrón del patriarcado, por lo qué no cree que en esta temporada se rompa y gane una mujer, ya que todas las anteriores fueron ganadas por hombres: "La Casa de los Famosos México nunca la ha ganado una mujer, eso es un facto, esperemos que..., yo creo que en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada".

Cómo era de esperarse, la reacción fue totalmente en contra de la 'Bombón Asesino', pues consideran que fue invalidar a Guevara, quién por su parte, en un live, señaló que ella no se molesta y ofende, y más por qué Ninel solo se ve ardida con esos comentarios, y por su parte, sabe elegir peleas y no va a pelar a alguien que perdió, y solo lo haría con Mario Bezares o Maripily Rivera: "Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con 'Mayito' o con Maripily, mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero... o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos".

Ante el gran escándalo que se ha hecho con este desafortunado comentario, decidió salir con otro 'live' en su cuenta de TikTok, en el que afirmó que no ataca a la presentadora de la pre y post galas, sino qué hablaba de mujeres biológicas, afirmando que ella ama a Wendy y cree qué tiene mucho ángel: "Quiero aclarar algo que se malinterpretó. Cuando dije que no había ganado una mujer La casa de los famosos, me refería a una mujer biológica. Jamás fue para invalidar a Wendy, para mí Wendy es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante".

Finalmente, se dijo muy triste de que malinterpreten de esa manera todo lo que dice, especialmente con temas de la Comunidad LGBTQ+, debido a qué en sus años de carrera siempre los ha apoyado en todo y han sido parte de su éxito, por lo que les tiene un amor y respeto profundo: "Yo los amo y siempre han estado conmigo. Me da mucha tristeza que se tomen de esa manera ciertos comentarios, pero aquí estamos para aclarar las cosas".

Fuente: Tribuna del Yaqui