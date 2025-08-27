¿No puede caminar? Yolanda Andrade reaparece en VIDEO con andadera y preocupa a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Yolanda Andrade encendió las alarmas y alertó a sus fans al compartir un video donde apareció caminando, pero con la ayuda de una andadera. Esto ha llevado a sus seguidores a cuestionarse el estado real de salud de la también actriz porque se ve más delgada y con dificultad para poder moverse, esto a días de haber anunciado que sufre de tener una enfermedad degenerativa. En el clip que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, Andrade felicitó a Thalía por su cumpleaños al estilo de 'Vaselina'; aquí te contamos los detalles.

En el video, que hace alusión a la escena que John Travolta y Olivia Newton-John protagonizaron en 'Vaselina' a ritmo de 'You’re The One That I Want', se ve a Yolanda Andrade hacerla de Sandy Olsson y, con ayuda de un andador, se apoya para poder bailar. Mientras que Thalía interpretó a Danny Zuko. "Feliz cumpleaños a mi hermosa Mhru @thalia. Por tantos momentos que nos unen y, como tú dices, de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas estamos unidas. GRACIAS POR JAMÁS soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo", escribió Andrade. Ante esto, Thalía respondió: "Te amo, mi Mhru. Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE. A cada momento me encontrarás de frente, sonriente y feliz, para acompañarte en lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Te amo".

Sus fanáticos pidieron a Andrade cuidarse y seguir con sus tratamientos médicos, ya que les causó preocupación verla sin poder moverse libremente; hay quienes aseguraron que la vieron mucho más delgada.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Durante los últimos años, la famosa conductora se ha tenido que alejar de los reflectores, esto después de que anunció que fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas que le provocarían dejar de caminar. "Los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios (…) los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar", afirmó Andrade para Telediario a principios del mes de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui