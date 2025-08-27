Priscila Valverde quiere a Ninel Conde en los libros de historia y los memes explotan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Priscila Valverde es una modelo mexicana que, con 24 años, logró participar en varios certámenes e incluso representó al país en concursos internacionales. La joven se hizo conocida mediáticamente tras su participación en el popular proyecto televisivo La Casa de los Famosos México edición 2025. A pesar de su pronta salida, consiguió consolidar un sólido fandom.

Además, todo parece indicar que la atractiva participante también se llevó del reality show algunas amistades, al menos eso se deduce de sus recientes declaraciones sobre la polémica Ninel Conde. Durante una entrevista realizada por Marie Claire Harp, la mujer con raíces afrodescendientes dedicó emotivas palabras a El Bombón Asesino. Sin embargo, sus muestras de cariño llegaron a un nivel que muchos consideraron exagerado, y ciertos internautas opinaron que lo que dijo Priscila no tenía sentido alguno.

¿Ninel Conde debería estar en los libros?

La joven de 24 años aseguró que Ninel es todo un ícono de la cultura mexicana, destacando según sus propias palabras su extensa trayectoria musical y su participación en melodramas. El problema comenzó realmente cuando agregó que la intérprete de Alma Rey en la telenovela Rebelde (2024) merecería un lugar en los libros de historia, comentario que desató numerosas burlas en TikTok.

La imagen le pertenece a Andrés Merigo (@memelovski_)

"Ninel, la bombón suculenta, asesina y todo lo que tenga que ver. Eres una mujer muy imponente; eres muy protectora, una madre ejemplar, una gran amiga y una hermana excepcional. También eres una excelente consejera. Te admiro, eres un ícono de la cultura mexicana. Tú ya deberías estar en los libros de historia. Para mí, dormir al lado del mito fue una locura que aún no puedo creer. Eres admirable, eres una gran persona", afirmó Valverde.

Hace un par de horas, Ninel Conde se pronunció en sus historias de Instagram y compartió exactamente la frase de su amiga para luego expresar que la adoraba y hasta la catalogó como su hermana. Por su parte, algunos usuarios de diversas plataformas no se mostraron contentos, aunque otros lo tomaron con humor y bromearon diciendo que solo le faltó pedir que la canción El Bombón Asesino fuera el himno nacional. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esto?

