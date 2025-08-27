¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad? Eliminado del 27 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al estar a solo días de la gran final de Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer un día más, pero por desgracia, es inevitable la eliminación. A través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador el Collar de Inmunidad Individual, siendo una oportunidad para no salir este miércoles 27 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el segundo eliminado de esta última semana.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, y ahora, que prácticamente cada día el presentador de la emisión, Carlos 'Warrior' Guerrero, apagará el fuego de un sobreviviente, las cosas se están poniendo más intensas que nunca.

En esta ocasión, el canal de YouTube de DTM Spoilers, declaró que la noche de este miércoles 27 de agosto, ya se tiene en concreto quién podría colgarse el segundo Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo del Duelo de Extinción, y al parecer el afortunado sería Kenta Sakurai, pues es el qué ha tenido un mejor desempeño en la semana, aunque no es algo 100 por ciento confirmado.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, decidieron poner en la línea de fuego a Agustín Fernández, Tadeo Fernández y Sargento Rap. Sin embargo, los spoilers brindados, una vez más no dio una respuesta clara sobre quién saldría, aunque aseguran que en tiempo real, la todos los mencionados ya no están en competencia, pero que se desconoce el orden exacto de su salida.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que al final, las cosas podrían dar un giro y acabar de manera diferente a la externada.

Fuente: Tribuna del Yaqui