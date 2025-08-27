¿Quiénes están en riesgo? Conoce a los nominados de 'La Casa de los Famosos México' hoy 27 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la polémica y la tensión se encuentra a flor de piel dentro de La Casa de los Famosos México, y es que sin duda alguna, la tercera temporada del proyecto ha ido de menos a más. La noche de este miércoles 27 de agosto se realizó la quinta Gala de Nominación, por lo que TRIBUNA te trae todos los detalles y te revela qué participantes se encuentran en riesgo de salir el próximo domingo.

Como se recordará, la cuarta eliminada del exitoso reality de Televisa fue Priscila Valverde, una influencer y modelo que pertenecía al cuarto Día, que no logró convencer a la audiencia con su participación, por lo que tuvo el menor número de votos de salvación. La nominación de la semana pasada fue bastante especial, ya que la producción preparó una sorpresa donde intervinieron unos 'cochinitos' de cerámica.

Este miércoles 27 de agosto tampoco fue la excepción, pues la producción decidió hacer otro cambio al incorporar una ruleta, que daba la oportunidad de agregar o quitar puntos de dos nominaciones: Una para un participante de cuarto Noche y otro de Día. Antes de arrancar con las votaciones, 'La Jefa' hizo una rifa para saber quiénes votarían con la ruleta y los ganadores fueron Facundo y Alexis Ayala.

Así se repartieron los puntos en la quinta nominación

Mariana Botas : Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Aarón Mercury

: Dos puntos a Alexis Ayala y uno a Aarón Mercury Abelito : Dos puntos a Facundo y uno a Mariana Botas

: Dos puntos a Facundo y uno a Mariana Botas Shiky : Dos puntos a Aldo de Nigris y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a Aldo de Nigris y uno a Alexis Ayala Mar Contreras : Dos puntos a Mariana Botas y uno a Facundo

: Dos puntos a Mariana Botas y uno a Facundo Dalílah Polanco : Dos puntos a Aldo de Nigris y uno a Aarón Mercury

: Dos puntos a Aldo de Nigris y uno a Aarón Mercury Aarón Mercury : Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo

: Dos puntos a Dalílah Polanco y uno a Facundo Aldo de Nigris : Dos puntos a Facundo y uno a Dalílah Polanco

: Dos puntos a Facundo y uno a Dalílah Polanco Elaine Haro : Dos puntos a Facundo y uno a Aldo de Nigris

: Dos puntos a Facundo y uno a Aldo de Nigris 'El Guana' : Dos puntos a Facundo y uno a Abelito

: Dos puntos a Facundo y uno a Abelito Facundo : Debido a la ruleta, le dio dos puntos Mar Contreras y uno a Abelito

: Debido a la ruleta, le dio dos puntos Mar Contreras y uno a Abelito Alexis Ayala: Debido a la ruleta, le quitó tres puntos a Facundo y uno a Mariana

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Tras culminar el proceso de nominación, la conductora de La Casa de los Famosos México anunció que esta noche serían ocho nominados en total. Quiénes están en riesgo son Facundo, Mariana Botas, Dalílah Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Mar Contreras y Abelito. Tras revelar los nombres de los nominados, la producción habilitó las votaciones, por lo que tienes desde hoy al domingo para salvar a tu favorito.

