¿RBD se reconcilia? Anahí recuerda reencuentro; Christian Chávez habla de su nuevo 'tour'

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Christian Chávez, acaba de brindar una entrevista en la que habla del posible nuevo tour de la banda RBD, después de haber terminado en muy malos términos al finalizar su gira en el 2024. Por otro lado, Anahí, en redes sociales recordó su reencuentro cómo algo mágico y destacó que siempre se quedará con lo bueno, ¿acaso habrá reconciliación?

El pasado 25 de agosto del 2023, dio inicio la gira del reencuentro de la banda, llamada Soy Rebelde Tour, en la que cinco de los integrantes se reunieron y brindaron una serie conciertos por Latinoamérica y Estados Unidos, que resultaron ser todo un éxito y en la qué se les vio más unidos que nunca, y al parecer en armonía. Sin embargo, al finalizar terminaron peleados por el tema de un desfalco del mánager, pausando proyectos que quedaban pendientes y estaban pactados, además de volver a disolver a la banda, con probabilidades de nunca volver a reunirse.

Ahora, a dos años de este importante momento para los cantantes y el público que los pidió ver de nuevo a más de una década de su separación, la intérprete de 'Mía Colucchi', a través de su cuenta de Instagram dejó un emotivo mensaje para conmemorar dicha reunión, en el que habló de todas las complicaciones, pero como para ella no importaron por qué amaba estar de nuevo con todos: sobre el escenario: "Mi Any, ese día temblabas sin parar. Tenías tantas cosas que querías decir y las lágrimas te ganaban, entonces decías quién sabe qué cosa. Y así cada noche, era tan grande lo que sentías que se te desbordaba literalmente".

Y sí, se te rompió el corazón, pero nunca el amor infinito que le tienes a tu uniforme y tu corbata, a tu estrella y tu sombrero rosa. Quédate con cada uno de esos ojitos que viste llorar de felicidad, quédate siempre con haber tenido la suerte de llevar a tus hijos a conocer esa parte de ti. Quédate con la maravillosa sorpresa que te dio la vida… Volverlo a vivir Una vez más", agregó.

Por otro lado, en una entrevista de Sale el Sol con Christian Chávez, declaró que para él fue una reunión maravillosa que le sanó heridas del pasado, y qué se queda con todo lo bueno que nació de todo eso, cómo el precisamente reencontrarse con esa parte de su vida y reconectar con sus amistades siendo ahora 100 por ciento él, sin ocultarse: "Fue una gira maravillosa, y ¿qué les puedo decir?, yo soy el más contento y el más fan de RBD. Tengo los mejores recuerdos, estuvimos involucrados en todo. Pero, para mi fue reencontrarme con ese niño que le decían que no se podía vestir de cierta forma".

Finalmente, con respecto a volver a reunirse con Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman y Maite Perroni, dejó en claro que o lo ve posible, y no solo él, sino los antes mencionados: "Todo mundo lo ve complicado, también nosotros". Aunque nunca perdió la sonrisa, cuando le cuestionaron sobre el proceso legal, dejó en claro que no hablaría de ello y solo pasó a retirarse, dejando en claro que su relación por ahora no tiene reparo: "Prefiero no hablar de eso, gracias".

