Taylor Swift se compromete, North West cambia de look y más noticias en el Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- El martes 26 de agosto fue un día sumamente movido para el mundo del espectáculo, por lo que si buscas conocer la información más relevante de forma breve y rápida, tu mejor opción es TRIBUNA. Si lo que estás buscando es un resumen sobre las noticias más interesantes del medio artístico, quédate a ver y leer el Top 3 de Espectáculos.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Martha Higareda tendrá gemelos

La famosa actriz, Martha Higareda, y su esposo Lewis Holmes dieron una inesperada noticia sobre su embarazo. Resulta que la estrella de la película Amarte Duele informó que se encuentra a la espera de gemelos. Además, los esposos revelaron que esperan la llegada de sus bebés para el mes de octubre.

El polémico look de North West

La hija adolescente de 12 años de Kim Kardashian, North West, dejó impactados a todos con el look radical con el que fue captada recientemente por lo que los usuarios no tardaron en comentar que aún es muy joven para este tipo de 'transformaciones'.

Taylor Swift se compromete

La cantante Taylor Swift se comprometió con el jugador de la NFL, Travis Kelce, después de dos años de relación. Los famosos dieron la noticia a través de emotivas fotografías, donde se puede ver que el deportista entró un enorme anillo de compromiso a la superestrellas estadounidense. La joya está valuada en alrededor de 500 mil dólares.

