"Tiene ELA": Reportan que desahuciaron a productor de Televisa; dejaría mensaje de despedida

Ciudad de México.- Tristemente en Televisa han dado una trágica noticia, debido a que un presunto amigo del productor y fotógrafo mexicano, Pedro Torres, acaba de reportar que fue desahuciado, pues después de una serie de estudios médicos, lo habrían diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa, que lo estaría haciendo reflexionar sobre sus seres queridos, a los que les dejaría un mensaje de despedida por adelantado.

En TV Notas han afirmado que un presunto amigo cercano del creador de Mediamates Group, empresa de marketig y publicidad, les aseguró que el productor de programas sumamente exitosos que fueron emitidos por el Canal de Las Estrellas, hace poco fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y de la médula espinal, la cual no tiene cura y es degenerativa.

Según informes de expertos, aquellos que padecen la mencionada enfermedad, en un lapso de un año a año y medio pierden control muscular hasta dejar de caminar, hablar, incluso comer y respirar, llevándolos a la muerte en ese tiempo, aunque aclaran que hay registros de pacientes que resistieron una década con el padecimiento incurable. Por su parte, el amigo del productor de Lucía: Noches de cabaret, asegura que él ya estaría deteriorándose rápido, pues tendría problemas para hablar.

Aparentemente, esta situación haría que se acercara más a sus hijos, cómo Pedro Antonio Torres Méndez, familia y amigos cercanos, para en vida dejarles los mejores recuerdos y hacerles saber lo importante que fueron a lo largo de su tiempo en este mundo, confesándoles su enfermedad: "Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde".

¿Quién es Pedro Torres?

Torres, de actualmente 72 años de edad, a lo largo de los años es un productor exitoso y fotógrafo que gracias a su talento y estilo ha sido señalado como el hombre que revolucionó la estética de la publicidad, de la industria del entretenimiento y hasta de la política. Entre sus trabajos más reconocidos, en TV, están la primera temporada de Big Brother, y la serie melodramática, Mujeres Asesinas, mientras que en la música estuvo detrás de La Incondicional y La Media Vuelta.

En el ámbito personal, Torres estuvo casado en varias ocasiones, la primera con Carolina, con quien tuvo a su primogénita, Apolonia, en 1988 se casó con Lucía Méndez, mismo año en que nació su único hijo Pedro Antonio, divorciándose el 15 de septiembre de 1994, y del año de 1995 a 2007 con Alexica. Cabe mencionar que aunque solo se casó en tres ocasiones, a lo largo de su vida ha tenido muchos romances.

Fuente: Tribuna del Yaqui