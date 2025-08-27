¿Tragedia? Predicen el triste final de Alexis Ayala en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido villano de melodramas, Alexis Ayala, no va a estar hasta la gran final de La Casa de los Famosos México, y no por una eliminación, sino que un vidente acaba de afirmar que tendría un triste final dentro del reality show, declarando que las cartas le han advertido que le espera una tragedia a Televisa con respecto al famoso histrión mexicano de 60 años.

Actualmente, en el reality show 24/7, el actor de melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, está siendo conocido como el líder del cuarto Noche, pero que solamente brilla los domingos, ya que en los posicionamientos suele ser de los más aplaudidos por su forma de responder a aquellos que se paran delante de él, pues el resto de la semana es criticado constantemente por ser "un mueble" y solamente "dormir todo el día".

Pero, pese a las quejas a lo largo de la semana, el público se encuentra apoyando con todo al cuarto Noche, catalogando en esta ocasión al cuarto Día como los villanos, afirmando que son "soberbios", por lo que es muy probable que a la gran final lleguen Ayala, Abelito, Mar Contreras y el resto de sus integrantes, como ha pasado en sus temporadas pasadas con el team Mar y el team Infierno, que llegaron casi completos.

Pero ahora, el nombre de Ayala ha comenzado a generar preocupación debido a que Ramsés Vidente, hace poco en su cuenta de X, anteriormente conocido cómo Twitter, comentó que Ayala podría sufrir una crisis de salud dentro de La Casa de los Famosos México, asegurando que incluso podría darle un infarto al corazón y evidentemente tendría que abandonar la emisión por esta trágica situación.

Como es de esperarse, hay quiénes dudan de las predicciones de Ramsés, afirmando que solamente quiere hacerse viral, mientras que hay otros que sí se mostraron preocupados de las declaraciones, etiquetando a Rosa María Noguerón, y pidiéndole que tuviera cuidado con Alexis y le diera cuidados o no lo sobre esforzara, para disminuir las probabilidades de que se cumpla la tragedia el vidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui