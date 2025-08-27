Tras su divorcio con el padre de sus hijos, Alicia Villarreal hace público nuevo romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras se encontraba en el programa Facturando con La Yoyis, conducido por Gloria Quintanilla, el conferencista Cibad Hernández habló de forma abierta por primera vez sobre su relación con la cantante Alicia Villarreal. La relación fue oficialmente confirmada después de que Villarreal anunciara estar saliendo con el influencer, solo 20 días tras haber concretado el divorcio con su expareja Cruz Martínez, el productor padre de sus hijos menores.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió: “Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”. Hernández detalló con Quintanilla el surgimiento de la conexión entre ambos, a lo cual mencionó: “Pues fíjate que eso ha sido una gran bendición, porque las cosas se van dando, y las cosas llegan, y la verdad es que cuando uno no planea, ¿no? Vas llegando a personas muy interesantes".

Y pues sí hubo un acercamiento bonito y se empezó a dar una amistad muy bonita", compartió.

Además, reconoció que el lazo se fortaleció por las experiencias complicadas que ambos han atravesado: “Ella también viene de una situación muy difícil en su vida y yo creo que hubo ese match a través de lo que ella ha vivido y de mis propuestas a través del empoderamiento femenino". El creador de contenido, conocido por sus reflexiones de apoyo a quienes han vivido maltrato psicológico.

También elogió el compromiso social de Villarreal: “Ella tiene, y lo digo así y sin ningún tapujo, una bonita causa. No, nada más es cantar, sino también transmitirles a las mujeres que sí se puede decir no y que sí se puede salir de matrimonios y circunstancias donde no te está dejando nada bueno y te está creando un vacío emocional".

Ante la pregunta sobre los ex que no permiten a las damas ser felices tras su separación, Cibad fue tan contundente, que incluso algunos han señalado que sería una indirecta contra el exmarido de la intérprete de regional mexicano. “Yo siempre lo he dicho y he reforzado este mensaje a través de mis videos: ‘Vato, o sea, déjala en paz. Deja en paz a esa mujer, deja que realmente saque del cajón esas alas que tenía guardadas y que pueda volar”, manifestó.

La unión entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha despertado interés no solo por el contexto en que surge —en medio del proceso legal por violencia familiar contra Cruz Martínez—, sino por el discurso de liberación que los dos han decidido compartir públicamente. Actualmente, se les ha visto juntos en eventos como el concierto de Backstreet Boys en Las Vegas, y han mostrado en redes sociales un tatuaje idéntico con el código 'C8217', cuyo significado aún no ha sido revelado.

Fuente: Agencia México