Adela Micha responde contundente a Christian Nodal por amenaza de demanda: "Nadie lo obligó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la controversia por la entrevista que la reconocida periodista de espectáculos, Adela Micha, sostuvo con Christian Nodal y que fue publicada en su canal de YouTube, surgió la versión de que el cantante podría emprender acciones legales en su contra y la amenazaría con demanda. Sin embargo, fue la propia periodista quien reaccionó a estos rumores y dio una contundente respuesta.

La comunicadora, se mostró tranquila al hablar con Venga la Alegría al respecto, dejando claro que la conversación se dio con el consentimiento del intérprete de Adiós Amor, por lo que no podría proceder sus acciones legales, en caso de que cumpliera su presunta amenaza: "No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Pues yo pedí una entrevista, él me la dio, nadie lo obligó a hablar, ni yo ni nadie. Voy regresando, voy a dar mi opinión en mi espacio en unos días, ¿va?".

Respecto a los señalamientos de que el esposo de Ángela Aguilar le habría ofrecido dinero para impedir que la charla saliera a la luz, Micha fue contundente: "Para nada, hombre, ¿de dónde sacan esas cosas? La verdad, no lo sé, yo me fui de viaje, no sé nada". Otro asunto que se hizo viral fue el supuesto distanciamiento en redes sociales entre Nodal y Micha tras el escándalo generado. No obstante, Adela le restó importancia y aclaró: "La verdad es que nunca nos habíamos seguido antes".

Al ser cuestionada sobre si ha tenido algún acercamiento con Cazzu, ex de Nodal y madre de su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, para ofrecerle la oportunidad de que comparta su versión de la controvertida historia, la periodista respondió: "Pues no la he buscado, pero ahora que ya regresé la buscaré. No la he buscado, muchachos. Vengo llegando después de tres semanas de vacaciones, que ya me urgía irme de vacaciones".

Finalmente, la presentadora de La Saga relató cómo se dio el acercamiento con el sonorense para conseguir la exclusiva que continúa siendo tema de debate: "Busqué, yo siempre busco mis entrevistados, la había buscado y ya se dio la ocasión. Fue una conversación como muchas de las que hago, la verdad. De verdad, muy amable, muy cariñoso, muy generoso con su tiempo, con su espacio, perdóneme, ya vinieron por mí".

Fuente: Tribuna del Yaqui