Adiós Televisa: Galán de novelas confirma retiro por problemas de salud: "Fue un burn out"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de novelas y cantante mexicano, Alex Sirvent, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó que por el momento le dice adiós a Televisa y los escenarios, debido a que por problemas de salud, ha decidido que va a retirarse momentáneamente, confesando que sufrió una especie de colapso físico y emocional por tanto estrés, señalando que se llama "burn out".

Como se sabe, Sirvent es un reconocido actor que comenzó su carrera con tan solo 13 años de edad al ingresar a la Onda Vaselina, donde ganó gran fama, tras lo que estudio en el CEA graduándose en el 2004, año en el que tuvo su primer papel dentro de melodrama en Corazones al Límite, tras lo que ingresó a Contra Viento y Marea, Madre Luna, Un Gancho Al Corazón, siendo en el año del 2017 su última novela en Me Declaro Culpable.

Una vez que dejó los melodramas, se dio una temporada con trabajos intermitentes, hasta que llegó a TV Azteca, en dónde debutó en Survivor México, dónde llevó su cuerpo al límite, después formó parte del elenco de Venga la Alegría: Fin de Semana, comenzó su programa matutino con Curvy Zelma en A+, y además de todo, decidió seguir su camino musical, formando parte de los 90's Pop Tour, recordando su tiempo con Menudo.

Sin embargo, además de no parar en cuestiones laborales, entre su faceta de actor, de presentador y de cantante, Alex también funge un poco de enfermero de su padre, Alejandro Sirvent, el cual fundó la banda Menudo y Jeans, ahora conocido como JNS, del cual confesó hace poco que el cuadro médico se relaciona con un derrame cerebral que tuvo en la pandemia, y por ende, él ha decidido cuidarlo y pasar sus últimos momentos a su lado: "Mi papá sigue mejor, me sorprende la mente tan fuerte que tiene, el positivismo, la fuerza del corazón; disfrutándolo, yo duermo con él, me baño con él... bueno, ya estoy contando de más", afirmó.

Ahora, en una entrevista para el programa Hoy, Alex declaró que tras cuatro años trabajando sin parar, ni descansar, ha decidido tomarse las cosas con calma y retirarse un momento, disfrutar a su padre y ver por su propia salud, debido a que señaló que tuvo como un colapso, que se llama "burn out", y le hizo ver que ya necesitaba bajar el ritmo: "Hace poquito tuve un burn out, literal, cómo le llaman cuando tienes de pronto... Trabajaba de lunes a domingo y así me eche 4 años, y ahorita, me lo tomé con mucha calma".

Fuente: Tribuna del Yaqui