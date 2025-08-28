Anahí habla de su cercana relación con Karol G y el reencuentro de RBD tras sus pleitos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la inauguración del spa de su hermana Marichelo en la Ciudad de México, la querida cantante y actriz mexicana, Anahí, compartió su emoción por distintos momentos personales y profesionales que ha vivido recientemente, como su actuación en el homenaje que Karol G realizó a las telenovelas mexicanas para anunciar el lanzamiento de su disco Tropicoqueta. De la misma manera, habló sobre el reencuentro de RBD.

Respecto a la grabación con la intérprete de temas cómo Tusa y Secreto, la artista expresó su gran emoción por ver el éxito de Karol, afirmando que tienen una gran amistad y la va a apoyar en todo lo que pueda siempre: "Ustedes saben lo que nos queremos y siempre voy a estar con ella en todo. Nos une un cariño muy grande. Cada vez que hablamos siempre planeamos cosas y siempre queremos vernos y estar más unidas. Y por supuesto yo no me podía perder el estar ahí jaloneándole los pelos".

El pasado 25 de agosto también se cumplió un aniversario más de la gira del reencuentro de los exintegrantes de la banda nacida gracias al melodrama juvenil, Rebelde, un recuerdo que Anahí guarda en lo más profundo de su corazón: "Se cumplieron dos años de que empezó aquel tour tan maravilloso que nos llevó a recordar este fenómeno, este gigante atemporal que sigue generación tras generación".

Aunque no hizo mención de las diferencias que existen con algunos de sus compañeros tras el cierre de los shows, luego de que Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, denunciaran a su exmánager por fraude, la intérprete de Me hipnotizas señaló: "Yo me quedo siempre con lo más lindo del mundo que fue volverlos a ver, volver a estar con cada uno de ustedes, volver a cantar juntos Sálvame y todas las demás. Y la verdad es que sí, me lo voy a llevar el resto de mi vida en mi corazón".

La famosa intérprete y actriz también relató con ternura cómo percibe el impacto que aún tienen sus canciones en las nuevas generaciones, tales cómo Sálvame y Tras De Mí: "Oye, ¿qué tal? De repente veo los chiquitines ahora, los niños que van en el salón con mis hijos, que mis hijos tienen 8 y 5 años. Y de repente los chiquititos: '¡Ay! ¡Mi mamá me pone tus canciones!'. Ya sabes, y ya se las saben".

Finalmente, en el marco de la inauguración del negocio de su hermana, Anahí subrayó la importancia del lazo consanguíneo y el apoyo mutuo: "Obviamente, aquí todos siempre unidos, pegados. Muéganos. Somos familia, muéganos. Somos eso, somos hermanos. A ver, la familia siempre tiene que ser lo primero. Todos juntos, apoyándonos en los momentos felices, también en los momentos complicados. Hay que estar, estar más".

Pero hoy que es un día tan bonito y lleno de esperanza y de ilusión para esta mujer emprendedora, trabajadora, que nunca se rinde. Y esta mujer, si ustedes supieran lo que todos los días me enseña con su simple presencia, todo lo que me impulsa a cada vez ser mejor, a cada vez ser también más fuerte, yo no podía no estar aquí acompañando", remató.

Fuente: Tribuna del Yaqui