Carín León y Bon Jovi hacen historia tras dueto con 'Forever (Legendary Edition)'

Ciudad de México.- La música del regional mexicano ha tomado fuerza durante los últimos años, es por eso que La mezcla entre el rock clásico y el regional mexicano está a punto de marcar un precedente. El próximo 24 de octubre de 2025, Bon Jovi estrenará su esperado álbum 'Forever (Legendary Edition)', una reinterpretación colaborativa de su disco 'Forever (2024)', que promete rendir homenaje a la diversidad musical y a la fortaleza creativa.

Entre las colaboraciones más inesperadas y celebradas resalta la del mexicano Carín León, quien se une a Jon Bon Jovi en una versión bilingüe del tema 'We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil'. Este dueto significa un momento histórico en la trayectoria del sonorense, consolidando su proyección internacional y llevando el regional mexicano a un escenario global.

La canción, originalmente incluida en 'Forever', se transforma en esta edición especial en un canto de superación y hermandad. La colaboración con Carín León incorpora versos en español, guitarras norteñas y una sensibilidad lírica que conecta con oyentes de ambas orillas del continente. La producción tuvo lugar durante la recuperación vocal de Jon Bon Jovi, quien atravesó una cirugía en las cuerdas vocales que lo mantuvo alejado de los escenarios.

Bon Jovi explicó que la idea de crear 'Forever (Legendary Edition)' nació como respuesta a su incapacidad de salir de gira. En lugar de detenerse, decidió rodearse de amigos, grandes intérpretes, músicos y artistas destacados para reinventar su obra con una nueva visión. El resultado es un álbum que exalta la colaboración, la unidad y la reinvención personal.

"Este disco demuestra que todos nos las arreglamos en este mundo con un poco de ayuda de nuestros amigos", expresó Bon Jovi. Además de Carín León, el álbum reúne a figuras de talla mundial como Bruce Springsteen en 'Hollow Man', Avril Lavigne en 'Living in Paradise', Robbie Williams en la versión original de 'We Made It Look Easy', Joe Elliott de Def Leppard en 'Walls of Jericho', junto a otros nombres como James Bay, Jelly Roll, Jason Isbell, Ryan Tedder, Lainey Wilson y Marcus King.

Pese a que Carín León es el único mexicano confirmado, su presencia representa un puente cultural que pudiera abrir la puerta a futuras uniones latinas. El material incluirá 14 pistas, entre ellas la inédita 'Red, White & Jersey', que se lanzará como sencillo el 29 de agosto. Este tema abre el álbum y funciona como una declaración de identidad y renovación para Bon Jovi.

'Forever (Legendary Edition)' es mucho más que una recopilación de duetos. Es una exaltación de la música como idioma universal. Con una combinación de nostalgia, frescura y riqueza sonora, el proyecto busca conquistar a seguidores de todas las edades y lugares.

