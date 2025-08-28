Conductora de TV Azteca abandonaría 'Ventaneando' ¿por Televisa?; Esto dijo Pati Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reconocida presentadora de TV Azteca, al parecer tendría una importante oportunidad, y formaría parte de nuevo reality show, qué no podría rechazar, y qué la haría abandonar Ventaneando, ¿acaso será de los nuevos proyectos en mente para Televisa?; hace poco, la reconocida periodista y conductora de espectáculos, Pati Chapoy, habría dado las pistas hace semanas, ¿hablaba de Rosario Murrieta?

Oficialmente, hace un par de semanas que en el Ajusco confirmaron que para darle competencia a sus rivales más fuertes en cuestión de rating, la empresa San Ángel, lanzaran en el 2026 su nuevo reality show con un concepto diferente, La Granja VIP. Hasta el momento solo se sabe con certeza que uno de sus conductores será el carismático y famoso presentador mexicano, Adal Ramones, que ya ha afirmado que es algo novedoso.

Aunque irán soltando poco a poco nombres, y Adal ha sido él único hasta el momento, en redes sociales expertas en realitys, han afirmado que la presentadora del vespertino del Ajusco que se integraría, sería Linet Puente, incluso compartieron una fotografía, en la que se le puede ver posando con ropa vaquera para los promocionales: "Promete dar mucho de qué hablar en la pantalla de Azteca. Con años de experiencia informando, entrevistando a grandes personalidades y siendo parte esencial de la familia Azteca, Linet ahora mostrará su faceta más auténtica, competitiva y divertida dentro de esta granja llena de sorpresa".

Esta información llega un par de semanas después de que Chapoy a través de la cuenta de Instagram de Ventaneando, hiciera saber que uno de sus colaboradores, como Puente, Ricardo Manjarrez, Rosario o hasta Pedro Sola, podrían formar parte de esta nueva emisión a la que los altos mandos le están dando una gran esperanza para conseguir rating: "A que no saben a qué personaje vinieron a invitar a ‘La granja’, no digo nombres, pero habrá señales".

Cabe mencionar que además de Puente, se ha dicho que algunos de los participantes que se podrían ver en este reality show, sería Brenda Bezares, Alfredo Adame, Gala Montes, Guty Carrera, Carlos Quirarte, Karina Torres, que sería la celebridad más esperada en uno de estos shows. Mientras que una conductora que le haría de dupla con Ramones, podría ser Itatí Cantoral o Verónica Castro.

