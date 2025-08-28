Emiliano Aguilar y su madre arremeten contra Pepe Aguilar por acusarla de vaciarle la casa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva polémica envuelve a la dinastía Aguilar luego de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, mediante sus redes sociales, reaccionara con enojo a las declaraciones de su padre sobre la relación con su primera esposa, Carmen Treviño. Ante esto, tanto el rapero en ascenso como la excantante arremetieron en contra el cantante del regional mexicano, tras acusarla de vaciarle la casa al separarse.

En una entrevista reciente para Ventaneando, Pepe habló de la separación que vivió en su juventud con Carmen, madre del rapero. El intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, aseguró que ella se llevó al niño y que supuestamente le dejó la casa vacía. Estas palabras no tardaron en desatar la molestia de su primogénito, hoy de 32 años, quien lanzó varios clips en redes sociales para confrontar la versión de su progenitor.

Emiliano acusó públicamente a Pepe de haberlo relegado en distintas etapas de su vida, e incluso reveló que en un viaje lo habría hecho dormir con los trabajadores, mientras el resto de la familia se hospedaba en un hotel de lujo. Este testimonio causó gran revuelo, pues pocas veces había expuesto con tanta franqueza su sentir respecto a su papá y al trato que recibió: "Si tuvieran un papá que tiene los recursos para quedarse en los hoteles más pasados de lanza que hay, díganme ustedes, ¿cómo se sintieran, si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que hay y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel, con los trabajadores?".

Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto es porque hablaste mal de mi mamá. O sea, ¿cómo vas a decir que te dejaron sin nada, desde la ciudad de México hasta Tijuana? Qué te vació la casa", agregó.

Y sin miramientos, el intérprete de Ese Vato, subrayó qué pese a todos los defectos, él siempre va a defender a su madre y si el padre de Ángela Aguilar se atreve a volver a hablar mal de ella, va a dar peores declaraciones que las pasadas: "Yo no voy a dejar que nadie hable mal de mi mamá, nadie. Mamá, aquí tienes un soldado que te va a proteger hasta la muerte de todos estos lacras. A la siguiente vez que hable mal de mi mamá, me voy a ir más recio todavía".

En medio de esta controversia, Carmen Treviño decidió pronunciarse y lo hizo a través de un comentario en uno de los videos publicados por su vástago. La exesposa del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti agradeció a Emiliano por salir en su defensa y manifestó su respaldo absoluto: "Llegó el momento en que no hay que callar. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz".

Cabe recordar que Emiliano había estado alejado de la escena artística tras enfrentar problemas legales en 2017, cuando fue detenido en Estados Unidos por intento de tráfico de personas. Desde entonces ha buscado rehacer su vida y encaminarse en la música, aunque su vínculo con Pepe Aguilar ha permanecido distante y lleno de altibajos.

La disputa surge en un momento en que los Aguilar se encuentran bajo constante escrutinio público debido a la exposición mediática de Ángela Aguilar y su señalado romance con Christian Nodal. Ahora, con las duras palabras de Emiliano y la intervención de su mamá, la fractura entre padre e hijo vuelve a colocarse en el ojo del huracán.

Fuente: Tribuna del Yaqui