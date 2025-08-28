FOTOS: ¿Fue un ataque directo? Tras incendio de camioneta de Natanael Cano surgen rumores de atentado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Silencio, rumores de un atentado en su contra y el incendio de su camioneta de lujo es lo que envuelve al famoso cantante sonorense de corridos tumbados, Natanael Cano. Esto tras darse a conocer que la tarde del pasado miércoles 27 de agosto de 2025, la camioneta Ford F-150 Shelby modelo 2020, supuestamente propiedad del intérprete, fue consumida por las llamas en el fraccionamiento Haciendas Residencial, al noroeste de Hermosillo. Ante esto han surgido rumores de un posible atentado contra el artista.

Se dice que el incidente ocurrió el miércoles a las 18:00 horas, sin dejar personas heridas, cuando Cano se dirigía a visitar a Gabito Ballesteros. Ante las imágenes que se han viralizado rápidamente en redes sociales, ha comenzado a surgir la hipótesis de que el incendio no fue un accidente, sino un atentado contra el famoso. Algunos testigos oculares aseguran que el intérprete conducía cuando comenzó el incendio, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. El Departamento de Bomberos de Hermosillo acudió para sofocar las llamas, pero el vehículo ya estaba totalmente calcinado al llegar al lugar.

Se quema la camioneta de Natanael Cano

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni Gabito Ballesteros han emitido comentarios públicos sobre el hecho. Algunos testigos aseguran que el equipo de seguridad del cantante impidió la grabación de videos y obligó a borrar imágenes del incidente. Esta actitud ha alimentado especulaciones sobre un posible ataque, aunque otras versiones apuntan a un fallo mecánico como causa probable, pero de momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha compartido información.

Cabe señalar que anteriormente, Cano ha enfrentado amenazas directas de grupos del crimen organizado. A inicios de 2025, apareció una narcomanta en Hermosillo firmada por 'Los Matasalas', célula del grupo de 'Los Chapitos', acusándolo de tener vínculos con el grupo rival Los Salazar. El mensaje advertía: "Dedíquense a lo suyo, que es la profesión de ser músicos (…) Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados". La manta fue colocada cerca de una preparatoria y mencionaba también a otros artistas del regional mexicano.

La camioneta afectada era una Ford F-150 Shelby 2020, una edición especial modificada por Shelby American. Este modelo cuenta con un motor V8 de 5.0 litros supercargado, capaz de generar hasta 770 caballos de fuerza. Su precio aproximado en México supera los 3.5 millones de pesos, aunque versiones más exclusivas pueden alcanzar los 5 millones.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar

Fuente: Agencia México / Tribuna del Yaqui