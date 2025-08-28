Hija de Vicente Fernández Jr. nacerá el mismo día que su abuelo Vicente Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Vicente Fernández Jr., hijo mayor de Vicente Fernández, informó junto a su esposa Mariana González que se convertirían en padres en 2026, después de cuatro años de matrimonio. El anuncio se realizó mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales. El cantante compartió nuevos detalles sobre el embarazo y la conexión especial que tendrá su nacimiento con la memoria de su padre, el fallecido Vicente Fernández.

Ambos comunicaron que habían esperado el primer trimestre de embarazo para compartir la noticia. En el mensaje explicaron que lo hicieron con paciencia hasta encontrar el momento adecuado para anunciarlo públicamente. "La novedad que es niña, por eso ando de rosita, mira. Porque si Dios quiere, como está programado todo y como es cesárea, la fecha es el 17 de febrero, el día de su cumpleaños", explicó el también hijo del Charro de Huentitán, visiblemente emocionado en entrevista con Venga la Alegría.

Fotografía de un ultrasonido difundido en redes

Créditos: Internet

El cantante confesó que, pese a haberse practicado la vasectomía hace años, recurrió junto con Mariana a un procedimiento médico para poder cumplir su sueño de procrear un hijo en común. "Tuvieron que hacer una extracción, que la verdad es dolorosa, pero vale la pena. Se hizo la inseminación in vitro, le sacaron un óvulo a mi semen, se hizo el producto, y del producto se programó fecha para implantación y que ahorita, bendito sea Dios, vamos librando, estamos más de cuatro meses, vamos para el quinto mes", relató.

Con una sonrisa, Fernández Jr. destacó la felicidad que vive en esta etapa y agradeció la buena salud de su esposa y de la bebé. "En cuestión de alimentación está muy bien, estamos, gracias a Dios, con todo bien, pues muy emocionados y cuidando cada día, cada paso que nos dicen los doctores", comentó.

El primogénito del intérprete de 'Estos celos' aseguró que está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, pues la llegada de su hija no solo simboliza la continuación del legado familiar, sino que además será recibida en una fecha profundamente significativa para todos los Fernández.

Tras casi cinco años de relación y poco más de un año de matrimonio, Vicente y Mariana han consolidado el vínculo que han presumido constantemente en redes sociales y en apariciones públicas con esta gran noticia. Ahora, la espera por la nueva integrante en su hogar se tiñe de esperanza y nostalgia, pues nacería justo el día que su abuelo, el máximo ídolo de la música ranchera, celebraría un año más de vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México