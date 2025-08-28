Horóscopo de Mhoni Vidente HOY jueves 28 de agosto de 2025: Predicciones signo por signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 28 de agosto de 2025 se perfila como un día de contrastes energéticos, donde algunas personas encontrarán la estabilidad que tanto habían buscado y otras enfrentarán decisiones clave en lo personal y profesional. De acuerdo con el horóscopo de Mhoni Vidente, los astros marcan una jornada en la que será importante mantener la calma, escuchar la intuición y no dejar que los impulsos dominen las acciones. ¡Lee más detalles en el horóscopo de hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY jueves 28 de agosto: Predicciones de amor, dinero y más

A continuación, te compartimos lo que le espera a tu signo para este 28 de agosto:

Aries

Tendrás una conversación pendiente que te permitirá aclarar malentendidos recientes. En lo laboral, una propuesta inesperada puede abrir nuevas oportunidades.

Tauro

La estabilidad financiera que esperabas empieza a manifestarse gracias a decisiones pasadas. En lo personal, podrías sentirte más cercano a tu familia.

Géminis

Este jueves 28 de agosto estarás rodeado de noticias y cambios repentinos. Si bien al inicio podrían parecer complicados, verás que te impulsan a crecer.

Cáncer

Un proyecto que dabas por perdido podría resurgir con fuerza. Es buen momento para organizar tus finanzas y no gastar de más. En el amor, alguien del pasado podría buscarte para aclarar viejos asuntos.

Leo

El día traerá momentos de reconocimiento en tu trabajo o estudios. Aprovecha para consolidar tu liderazgo sin caer en confrontaciones. En lo emocional, la paciencia será clave para mantener la armonía con tu pareja.

Virgo

Un cambio en tu rutina diaria te permitirá mejorar tu productividad. La salud será un punto importante, así que procura descansar lo suficiente y cuidar tu alimentación. En lo sentimental, se avecinan conversaciones sinceras.

Libra

Tus relaciones personales se verán fortalecidas gracias a tu capacidad de mediación. En el ámbito económico, podrías recibir un ingreso extra o un pago atrasado. Evita tomar decisiones apresuradas sobre inversiones.

Escorpio

Este jueves será un día de introspección y de poner orden en tu vida emocional. Podrías sentirte motivado a cerrar ciclos y abrirte a nuevas posibilidades. En lo laboral, mantente firme frente a presiones externas.

Sagitario

La creatividad estará a tu favor, lo que te ayudará a destacar en tus actividades. En lo personal, una salida inesperada con amigos o familiares te dará el respiro que necesitabas. Cuida tus gastos para evitar desequilibrios.

Capricornio

Un reconocimiento o elogio en tu entorno profesional te dará la motivación que necesitabas. No obstante, será importante no descuidar tu vida personal. Podrías recibir noticias de alguien a quien estimas.

Acuario

Las ideas innovadoras que propondrás tendrán buena aceptación, pero deberás ser paciente para ver resultados. En lo sentimental, es posible que recibas una sorpresa agradable por parte de alguien cercano.

Piscis

Tu intuición estará especialmente desarrollada este jueves, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones. Es un buen momento para cerrar acuerdos o iniciar conversaciones importantes. Cuida tu descanso para evitar agotamiento.

Fuente: Tribuna