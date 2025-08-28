Horóscopos de Nana Calistar para HOY viernes 28 de AGOSTO de 2025; esto te espera en el amor, dinero y trabajo

Ciudad de México.- La vidente más famosa del Internet, Nana Calistar, tiene un mensaje importante para ti. Este viernes 28 de agosto no debes perderte lo que te espera en el amor, dinero y trabajo. Conoce aquí todo lo que el zodiaco y el universo tienen deparado para ti. TRIBUNA recopila lo más importante para los 12 signos zodiacales.
- Aries
Si ya tienes pareja, no te andes con tonterías, porque muchas veces un malentendido puede volverse una pelea sin sentido. No pierdas tu tiempo ni le hagas al mártir si hay falta de confianza en esa relación.
- Tauro
Te encanta andar volteando al pasado como si las cosas que ya viviste fueran a regresar. No lo harán. Es hora de que te quites la venda de los ojos y veas solo por ti.
- Géminis
Por andar en otras cosas sin importancia, estás descuidando a tu pareja y esta está dudando de lo que realmente sientes por ella. Así que es hora de ser detallista; de vez en cuando no está mal.
- Cáncer
Hay que cuidarse más. Baja el consumo de harinas y refrescos. Saca provecho a cada error, porque si tropiezas y no aprendes, es como caerte y quedarte ahí tirado nomás.
- Leo
Alta de andar con relaciones prohibidas. Porque aunque al inicio se sientan como adrenalina pura, al final te van a dejar más vacío que refresco sin gas.
- Virgo
Una amistad podría comenzar a verte diferente, así que es hora de arreglarse más. No te cierres al amor; este se manifiesta en diversas formas.
- Libra
Viene una prueba complicada de esas que te hará reflexionar mucho. Pero de todo se aprende, es momento de sacar provecho, porque después de toda tormenta viene la calma.
- Escorpio
No eres hotel para permitir que ciertas personas entren y salgan de tu vida como si nada. Así que pon tus límites y sé más exigente en lo que quieres y en lo que aceptas.
- Sagitario
Tienes una chispa que puede abrirte muchas puertas. Nomás es cuestión de que te lo propongas. No te cierres al mundo, que algo grande te está esperando.
- Capricornio
Se vienen días de extrañar a una persona que ya no está en este mundo. Préndele una veladora blanca, háblale con el corazón y confía en que desde donde esté te sigue cuidando.
- Acuario
Muchos comentarios venenosos van a llegar a tus oídos estos días, pero no les hagas caso. No intentes buscar venganza; el karma existe y tarde o temprano se regresa todo el bien y el mal.
- Piscis
Es momento de aprender a decir que no. Hay que poner límites y a decir que no cuando sea necesario. Vive como si tus días estuvieran contados.
