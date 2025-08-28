Hospitalizan a 'La Chilindrina', novio de Alicia Villarreal y más noticias en el Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El mundo del entretenimiento no para y jamás deja de dar de qué hablar, sobre todo si hablamos de espectáculos en México. Si tu deseo es conocer la información más relevante e interesante de este rubro, quédate en TRIBUNA para que conozcas todo a través de tu nuevo resumen informativo favorito: Top 3 Espectáculos.

Así comienza el Top 3 Espectáculos

Alicia Villarreal encontró el amor nuevamente

Luego de su ruptura con Cruz Martínez, la famosa cantante Alicia Villarreal encontró el amor nuevamente. Recientemente la regiomontana compartió públicamente que está saliendo con un influencer, quien sería 11 años menor que ella.

Enrique Iglesias amplía la familia

El cantante Enrique Iglesias amplía su familia con la llegada de su cuarto hijo; aunque el español no ha hablado de la noticia, hace poco su esposa fue captada llevando a sus demás hijos a la escuela y las cámaras pudieron notar que su abdomen estaba abultado, como un embarazo.

'La Chilindrina' es hospitalizada de emergencia

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', causó alarma al ser hospitalizada en días pasados. La famosa ya apareció en sus redes, señalando que está de regreso en caso y explicó que sufrió de niveles bajos de sodio, por un posible "deterioro neurológico", pero afirmó que se encuentra estable.

