Imelda Tuñón abre página de contenido exclusivo tras rechazar manutención de Maribel Guardia

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Tuñón, dejó a más de uno sorprendido, al confirmar a través de sus redes sociales que va a abrir su página de contenido exclusivo, justo a unos días de que ella misma reveló que ha rechazado la manutención que le quería dar su exsuegra, la actriz de melodramas y también intérprete, Maribel Guardia, para apoyar con los gastos de su nieto.

Durante la pandemia por Covid-19, las redes sociales se volvieron lo más visto, en especial plataformas como Instagram y X, anteriormente Twitter, así como la página azul de contenido exclusivo para adultos, en la que muchos actores, cantantes y conductores incursionaron ante la falta de trabajo en los foros de grabaciones. Ahora, Tuñón ha decidido crear su propia página para generar contenido exclusivo que no subirá a sus otras redes.

Pero contrario a lo que la gente pudiera pensar, sobre verla en poca ropa, la realidad es que en su página ha declarado que va a compartir contenido de su trabajo, cómo próximos proyectos, cosas que viva en el teatro, entre otras temas por el estilo, de su día a día, en el cuál hablará sobre situaciones personales, tal vez cómo una especie de diario, asegurando que tiene mucho de que hablar con todos. También se cree que podría hacer declaraciones de Julián Figueroa, y el pleito con la actriz de Televisa.

Esta información viene poco después de que se armara escándalo por temas de dinero con la actriz de Corona de Lágrimas, que se decía que le depositaba dinero y le pagaba ciertas cosas, a lo cual la propia Maribel salió a desmentir, asegurando que Imelda le había pedido que no le diera ni un peso más: "Ahora… lo que es cierto es que ya no le estoy dando la ayuda que le daba porque me lo pidió abiertamente. Ojalá ella sea independiente, autosuficiente; se lo deseo porque sería muy padre, ¿no? Que ella trabaje y gane su dinero y que no necesite de nadie".

Por su parte, la actriz de la obra Busco Al Hombre De Mi Vida, Marido Ya Tuve, declaró que ella no quiere nada de Maribel, ni dinero, ni estar cerca de ella y que para ella, es mejor que su exsuegra se olvide de su existencia y la de su hijo, José Julián Figueroa, de una vez: "No queremos nada de ella, o sea, nada. Yo le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones y que, si puede olvidarnos, que nos olvide".

Fuente: Tribuna del Yaqui