Mariana Seoane explota con prensa de 'Sale el Sol' en evento musical: "Es una grosería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Mariana Seoane, en una reciente entrevista para Sale el Sol, no pudo contener el coraje que sentía y explotó con la prensa sobre la molestia situación que pasó en un importante evento musical, declarando que para ella, una artista con gran trayectoria, y contando con una mujer que va en ascenso, Gala Montes, era inaceptable y "una grosería".

El pasado miércoles 27 de agoto, Seoane se presentó para ensayar antes de su show en el Juego de las Estrellas, en dónde notó cosas que no le parecieron, recalcando en primera estancia que no le dieron ni a ella ni a la intérprete de La Oportunidad un espacio para mujeres, destacando que no la respetaron y tuvo que molestarse para hacerse valer: "Cuando hay una mala organización es una falta de respeto para cualquier artista, sobre todo cuando venimos mujeres, dos madrinas importantes como Gala y como yo, que tengo una gran trayectoria que no necesito defender, pero tengo que enojarme para que me respeten".

Ante esto, declaró que al ser en su mayoría hombres, los organizadores no pensaron en las mujeres, y ella antes del evento tuvo que aguantarse la vergüenza y hacer sus necesidades mientras que 30 hombres estaban en ese mismo vestidor, recalcando que es una auténtica falta de respeto, y no solo como artista, sino como mujer: "Me pareció muy feo que yo haya buscado un baño para hacer pipí y me hayan tenido que meter al vestidor de hombres, de hacer pipí con los hombres enfrente, me parece un gran detalle".

Son muchos hombres, pero ¿por qué no pusieron dos baños portátiles para las mujeres?, ¿por qué tengo que hacer pipí con los hombres cambiándose? ¿Cómo sacaba a 30 güeyes de ahí?, además qué culpa tienen, yo no puedo echarle la culpa al elenco, cuando es la gente que lo organiza", agregó.

Pero eso no fue todo, la actriz de Tierras de Esperanza, declaró que en el tema que cantó, Así Fue, no le dieron el tono, ya que en vez del que usaba Juan Gabriel le pusieron el de Isabel Pantoja, señalando que no es el suyo y por ende hay errores, agregando que tampoco servía bien el audio: "Y no solo el audio, no se aprendieron la canción, me la pusieron en el tono de Isabel Pantoja, yo lo canto en el tono de Juan Gabriel. Ok, ya entendí que uno no debe venir a estos eventos".

Finalmente, la intérprete de Niña Buena y Mermelada, dejó en claro que es la primera vez en toda su trayectoria como artista, que le pasa algo cómo esto y qué es la primera, debido a que además de todo lo incómodo, los organizadores ni una disculpa le ofrecieron por los inconvenientes, agregando qué además, no cobró: "Es la primera vez que me pasa una grosería de este tamaño. Es una grosería, en lugar de venirme a pedir una disculpa se hacen güeyes y me dicen gracias por venir".

Fuente: Tribuna del Yaqui