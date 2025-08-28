"Me despedazó": Rodrigo Cachero manda mensaje a Adianez Hernández tras ser madre con amante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor, Rodrigo Cachero, acaba de brindar una entrevista al programa Hoy, en la que habló de su proceso de sanación, después de afirmar que quedó despedazo ante la infidelidad de su exesposa, la actriz y presentadora, Adianez Hernández, con alguien cercan a su familia. El histrión aprovechó para mandarle un contundente mensaje, al haberse enterado de fue madre con su amante.

A dos años de conocer que la madre de sus hijos menores le estaba siendo infiel con Augusto Bravo, entonces pareja de su ex, Larissa Mendizabal, Rodrigo al ser cuestionado sobre este tiempo, declaró que él no tiene nada negativo que hablar, pues prefiere agradecerle los años que estuvieron juntos: "Me parece qué cómo seres humanos debemos de agradecer el tiempo vivido con una persona, y no echarlo todo a la borda. Tengo que agradecer 11 años qué me la pasé muy bien y dos hijos maravillosos qué son mi vida".

El actor de Por La Libre, declaró que sobre el hecho de que ahora son padres de una niña, solo puede desearles a ambos que sean felices, asegurando que mientras él vea a sus hijos con la exparticipante de Survivor México, bien, entonces él también lo estará y piensa guiarse por ese camino: "Sí, que sea muy feliz. Creo que todo repercute y rebota en mis niños y los veo bien, los veo sanos, contentos, creo que ven a un papá fuerte, trabajador y que ha contenido la situación, y una mamá que intenta hacer lo mejor para ellos, y por ahí tenemos que ir, ¿no?".

El actor de Secreto de Amor, declaró de la misma manera, que el tiempo lo ha ayudad a sanar y a entender muchas cosas, destacando que no piensa quedarse estancado en lo que fue, y prefiere avanzar, por qué sería tonto de su parte el enfrascarse en ese pasado y lo mejor es trabajar y procurar estar bien: "Creo que, eh, por más terapias o medicamentos o actividades que hagas, el tiempo ayuda muchísimo. Ya pasaron más de 2 años y, pues, estaría yo mal si me sigo siendo la víctima, ¿no? Estaría tonto. Entonces, mejor a trabajar, a levantarse, a estar bien hoy".

Finalmente, dejó en claro qué está listo para darse una nueva oportunidad en el amor, pero dejó en claro que por ahora, le dice no a volver a casarse o vivir con alguien, ya que una experiencia de este tipo sí deja una marca profunda de la que se debe sanar bien antes de buscar avanzar: "Sí, ¿a casarme? Yo creo que no. ¿A vivir con alguien? Yo creo que no. Sí quedas tocado, la verdad. Entonces es un poco complicado. Sí me gustaría tener una pareja, sobre todo porque me parece que hay que tener un testigo que comparta tu día a día".

Fuente: Tribuna del Yaqui