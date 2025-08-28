Muerte en Televisa: Conductora está al borde de morir; dejó de hablar y de caminar por enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz de Televisa, quien desde 2023 se encuentra luchando por recuperar su salud, dio una muy triste noticia a todos sus seguidores debido a que confesó que le queda poco tiempo de vida. Se trata de la querida Yolanda Andrade, quien recientemente reapareció usando una andadera para caminar luego de rumores sobre haber sido diagnosticada con esclerósis múltiple u otra delicada enfermedad.

En las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un video donde la presentadora del programa Montse&Joe muestra dificultades para caminar, por lo que se apoya de una andadera. Esto derivado de sus recurrentes problemas de salud, los cuales no tienen una causa exacta, ya que los médicos no han logrado identificar una enfermedad. En esta grabación, Yolanda aparece imitando a Thalía por motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, el segundo video que compartió la originaria de Sinaloa estremeció aún más a sus fans, ya que admitió que sus pronósticos de vida son muy pocos. Andrade se mostró sin lentes de sol y con un catéter intravenoso en el brazo, aparentemente recibiendo tratamiento médico, mientras hace una fuerte reflexión sobre el tiempo de vida que le queda a raíz de la enfermedad que padece.

Yolanda Andrade usa andadera para poder caminar

Mientras dedicaba un conmovedor mensaje a Thalía para felicitarla por su cumpleaños, la sinaloense recordó a doña Eva Mange, abuela de la cantante, quien falleció en 2021. "¡Feliz cumpleaños a mi… Te adoro, mi amorcita hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Como cuántos quieres? ¿Como unos cien? No, cien no, tú eres longeva. Pues no sé, mi amorcito, bueno unos… Bueno, Dios dirá. Dios dirá. Porque su abuelita se murió de 105. Está muy cabr..." expresó.

Acto seguido, la gran amiga de Julio César Chávez afirmó que ella no quisiera vivir tanto tiempo y reconoció que su anhelo se cumplirá, pues le quedan 5 años de vida: "Yo no me gustaría vivir 105. Bueno, no voy a vivir 105. Con trabajos voy a vivir 5 años más", sentenció la conductora, desatando la preocupación de los internautas.

Cabe recordar que Yolanda ha hablado en varias ocasiones de los estragos que le ha dejado su padecimiento y de las dificultades que enfrenta en su vida diaria. La exnovia y amiga de Montserrat Oliver ha enfrentado serios problemas en la vista, fuertes dolores de cabeza y complicaciones de movilidad, por lo que ya tiene meses sin acudir a grabar su programa de Unicable.

Aunque no ha especificado el nombre de los padecimientos degenerativos que no tienen cura, en el pasado se mencionó la posibilidad de que fuera esclerosis múltiple, además de un aneurisma cerebral que la llevó al hospital en 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui