Nuevo tráiler de 'De viaje con los Derbez' y Alessandra Rosaldo bromea de las ex de Eugenio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez ha emocionado a sus seguidores al lanzar un nuevo tráiler de la cuarta temporada de su reality 'De Viaje con los Derbez' la cual estará disponible en Prime Video. En esta ocasión la familia Derbez viaja a Japón, prometiendo una temporada llena de humor y diversión. El actor anunció: "Aquí les dejo el tráiler de 'De Viaje con los Derbez' en Japón, para que vean Ki-Monos nos vemos. #DeViajeConLosDerbez ahora en Japón, 26 de septiembre por @primevideomx".

El video muestra a la familia emocionada por esta aventura . "Que después de mucho insistir, aquí vamos. Un viaje más. ¿Y ahora a dónde iríamos? Arigato, Japón", dice Eugenio, mientras Aitana corrige: "Papi, es con Konichiwa". Alejandra Rosaldo, sorprendida por el entorno se escucha decir con asombro: "Está espectacular". Sin embargo, la cantante no dejó pasar el momento y bromeó con su esposo: "1200, mira, como la cantidad de exmujeres que tienes, mi amor", provocando risas entre la familia.

Desde su estreno en 2019, la familia Derbez ha recorrido distintos países en entregas anteriores. La primera temporada, estrenada en 2019, los llevó a Marruecos y se convirtió en un éxito inmediato por mostrar la dinámica familiar entre risas, tensiones y momentos emotivos. La segunda presentó su travesía por Estados Unidos en plena pandemia, mientras que la tercera los transportó hasta Jamaica, siempre en un formato que mezcla turismo, comedia y realidad.

Sin embargo, el reality no ha estado exento de polémicas. En la entrega inicial, la relación entre Eugenio y su hijo José Eduardo causó debate por las discusiones que sostuvieron frente a cámaras, en la dos, los seguidores criticaron los constantes desacuerdos entre Eugenio y Alessandra, llegando incluso a especular sobre una crisis matrimonial. A esto se sumaron las reacciones encontradas por la participación de Aislinn Derbez, quien fue señalada por algunos usuarios de mostrarse distante tras su separación de Mauricio Ochmann.

De Viaje con los Derbez/Créditos: Internet

Pese a estas controversias, 'De Viaje con los Derbez' se ha consolidado como uno de los contenidos más populares de Prime Video en México y América Latina, logrando que cada temporada se convierta en tendencia en redes sociales y que las frases espontáneas de la familia se vuelvan virales. Para muchos fans, la mezcla de humor, anécdotas personales y las reacciones de cada integrante en destinos exóticos es lo que ha mantenido vigente la producción.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México