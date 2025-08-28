¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Duelo de Extinción? Eliminado del 28 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo dos episodios de la gran final en Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer un días más, pero, por desgracia, uno deberá decir adiós, y a través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador del Duelo de Extinción, la noche de este jueves 28 de agosto del 2025, y quién, es el que tristemente sería el eliminado, quedándose a nada de competir por el premio.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero en esta semana, cada día ha contado más que toda la competencia, pues se estuvo una constante lucha por su permanencia, estando ya a solo pocos días de la gran final, a la que tristemente, en estos días, Agustín Fernández y Eli Varela le han dicho adiós.

En esta ocasión, el canal de YouTube de DTM Spoilers declaró que la noche de este jueves 28 de agosto, después de saber quiénes quedaron a salvo tras una larga deliberación en el Consejo Tribal, y no ser enviado al Duelo de Extinción, habrá una intensa competencia en el que los supervivientes lo darán todo, en el que incluso se afirma que habrá fuertes peleas, como con Esmeralda Zamoral, que intentaron sacar en varias ocasiones.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, optaron por enviar a Sargento Rap y Tadeo Fernández, sin embargo, se dice que aunque sería Tadeo el que se quedará a tan solo un par de pasos de la gran final del reality show y le entregará su antorcha al presentador, Carlos 'Warrior' Guerrero, para que apague su antorcha.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que ellos irán al duelo y es probable que Tadeo sí sea el eliminado.

Fuente: Tribuna del Yaqui