Sophie Turner lanza alarmante advertencia a niños actores de 'Harry Potter'; inquieta a fans

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz, Sophie Turner, recientemente ha causado una gran preocupación e inquieto a sus fans, debido a que en una entrevista brindada a medios estadounidenses, les lanzó alarmante advertencia, a los nuevos niños actores que van a protagonizar la serie de Harry Potter, en el que les aconseja que sus padres jamás se alejen de ellos y le permitan estar en cada paso.

Con tan solo 13 años de edad, Turner debutó en el mundo del entretenimiento al interpretar el papel de 'Sansa Stark', en la exitosa serie de dragones y reinos, Game Of Thrones, que la catapultó a la fama mundial antes de cumplir la mayoría de edad y que permanece, gracias a otras importantes sagas de las que ha formado parte, como X-Men: The Dark Phoenix, en la que fue la poderosa 'Jean Grey'.

Ahora, al enterarse de qué va a lanzarse la versión serie del mundo mágico de 'Howarts', y saber que sus protagonistas, Dominic McLaughlin, qué interpretará a 'Harry Potter', Arabella Stanton a 'Hermione Granger' y Alastair Stout a 'Ron Weasley', Sophie fue contundente al pedirles que no usen las redes sociales y no busquen qué se dice de ellos, o los destrozaran: "Los veo y solo quiero abrazarlos y decirles: 'Todo va a estar bien, pero no se acerquéis a las redes sociales'".

"Sigan siendo amigos de sus amigos de siempre, sigan viviendo en casa con la familia, asegúrense de que sus padres los acompañen. Es fundamental tener esa base junto a las cosas grandes y locas que van a hacer".

Dios mío, no actúan. Al menos hasta que cumplan 25

Más de lo que podría describir, casi me destruyó en numerosas ocasiones. Una de las cosas más importantes para mí en la vida es hablar de salud mental: es vital

Fuente: Tribuna del Yaqui