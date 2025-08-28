Terror en Televisa: Actriz de novelas sale herida en evento por falla con la pirotecnia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso periodista aseguró que se vivieron momentos de terror en Televisa, debido a que en el reciente evento de presentación, los asistentes salieron despavoridos entre gritos y un tremendo susto, a causa de que a medio ritual, falló la pirotecnia del lugar y una de las actrices de novelas qué estaba en el sitio, salió herida. Según los informes, la famosa resultó ser Rossana Najera.

El pasado martes 27 de agosto se hizo la presentación oficial de todo el elenco de la nueva novela de la empresa San Ángel, Hermanas, Un Amor Compartido, en el cual se vivieron momentos de diversión, se observó a todos convivir, y cómo es que se planearon grandes momentos para una presentación inolvidable. Sin embargo, lo que Silvia Cano esperaba que le diera el toque sorpresa a la emoción, resultó ser el terror de todos.

Según el periodista Joel O'Farrili, quien asistió a cubrir la presentación para el canal de YouTube, Dulce y Picosito, la producción les entregó a todos dos velas, una para el recuerdo, y otro a modo de ritual simbólico, en el que encenderían una para "darle luz al proyecto", pero esto no acabó nada bien: "Había unos sirios para que uno prendiera la velita y de la nada comenzó a salir mucho humo, chispas incluso. Hubo un susto porque las chispas no salieron hacia donde tenían que salir, que era a los lados, salieron en dirección del elenco", dijo O'Farril.

Joel declaró que en la locación se encontraba casi todo el elenco, además de Silvia, por lo que en el ritual estuvieron actores de renombre como Jesús Ochoa, Eugenia Cauduro, Romina Poza, Guillermo García Cantú, Juan Carlos Barreto, y que todos, embargados por el pánico, huyeron el lugar: "Adriana Louvier da un salto de la impresión y un actor hasta se puso a correr por instinto de protegerse. A todos nos sorprendió".

Finalmente, el colaborador de Flor Rubio, declaró que casi todos los presentes solamente se llevaron tremendo susto y salió ileso del lugar, a excepción de Najera, afirmando que aunque no es nada de gravedad y realmente no cree que pueda causarle muchos problemas, Rossana fue alcanzada por una de las chispas, lesionándose ligeramente. Cabe mencionar que hasta el momento, la exparticipante de MasterChef Celebrity no ha salido a aclarar nada al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui