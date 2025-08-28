¡Una vez más! Anne Hathaway se cae de las escaleras; así reaccionó la producción

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En las calles de Nueva York, la secuela de la aclamada producción El diablo viste a la moda, la actriz Anne Hathaway está de vuelta para interpretar su personaje de Andy Sachs. El detrás de cámara de la película, que llegará a los cines el próximo primero de mayo de 2026, ha captado la atención de muchos, puesto que entre los momentos de la famosa tuvo una aparatosa caída.

Las imágenes que no tardaron en viralizarse en redes sociales muestran a Hathaway mientras se encontraba grabando una escena bajando unas escaleras frente a una casa de la Gran Manzana. La reacción de la actriz a la caída ha llamado la atención de muchos, puesto que por medio de Instagram ha comparado la caída con su famoso resbalón en El diario de la princesa, la escena que terminó siendo parte de la cinta final y permanece en la mente de los fanáticos del filme de Disney.

Según sus palabras: “Veinte años después, todavía estoy cayendo por ustedes”, manifestó la estrella de cine junto a un divertido clip que preparó para sus seguidores, junto al mensaje que publicó en redes. Fue mientras filmaba la segunda parte de El diablo viste a la moda que Anne vivió un tropiezo inesperado: al bajar los escalones de una casa, uno de sus tacones se rompió y terminó cayendo, en una escena que fue registrada por el equipo de producción.

Con una blusa beige estampada y una falda plisada en negro, Hathaway irradiaba elegancia. Sin embargo, sus tacones negros, parte esencial del look, terminaron jugando en su contra al provocar la caída que hoy la hace reír. Las cámaras captaron el momento exacto del incidente, y aunque la actriz se incorporó de inmediato, aún no se ha confirmado si se trató de una escena planeada o de un accidente real.

Al levantarse exclamó la intérprete: “¡Estoy bien!”, dejando claro que el golpazo no la detuvo. Con una seña despreocupada, siguió caminando mientras el equipo la miraba con cara de susto. Diecinueve años después del fenómeno que conquistó al público en 2006, los productores dieron luz verde a la segunda parte de El diablo viste a la moda. Hathaway, Streep y Blunt volverán a encarnar los personajes que marcaron sus carreras y dejaron huella en la cultura pop.

Fuente: Agencia México