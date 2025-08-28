VIDEO: Lupita TikTok se quiebra al hablar de la muerte de su hija y recordar a su esposo

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- A través de un video en la plataforma YouTube, Guadalupe Villalobos, más conocida en redes sociales como Lupita TikTok, rompió el silencio y habló sobre la muerte de su hija y la detención de su esposo Ricardo 'N', quien fue aprehendido en mayo del presente año y vinculado a proceso por delito equiparable a la violación, feminicidio y violencia familiar, además de verse en la obligación de pagar multas económicas bastante elevadas.

La influencer recordó el momento en el que las autoridades capturaron a su pareja, incluso, contó que ella también corría el riesgo de ser detenida, sin embargo, se comunicó con su madre Guillermina y su mánager James Flores para que la auxiliaran. Con respecto a la pérdida de su hija, la pequeña Karely Yamileth, la creadora de contenido expresó que constantemente visita el lugar en donde descansan sus restos y dijo que espera que su esposa salga para ir con él al panteón.

Yo sí voy a verla al panteón, le llevo juguetes... cuando salga mi esposo lo quiero llevar", mencionó la celebridad de internet notablemente afectada por la situación.

A pesar de los cargos que le imputan a Ricardo 'N' y que lo tiene recluido en un Centro de Reinserción Social Estatal, Lupita TikTok aseguró que ha resentido su ausencia y comentó que mantiene contacto con él. Asimismo reiteró que espera poder reencontrarse con él lo más pronto posible y poder seguir con su vida en familia.

Estamos bien, lo extraño mucho. Lo quiero ver mucho... No puedo verlo ahorita, no me dejan verlo…Ya lo extraño mucho, mucho, mucho... Ya lo ocupo aquí", insistió la joven de 22 años de edad.

El caso de Lupita TikTok

Hace unos meses, la influencer regiomontana se expuso al escrutinio público tras el nacimiento de su pequeña y la relación que mantenía con Ricardo 'N', quien es 24 años mayor que ella. Muchos internautas aseguraron que ella no era capaz de criar a una bebé. En medio del tiempo en el que su hija estuvo hospitalizada, usuarios y cuentas especializadas acusaron a la pareja de ocultar la muerte de Karely Yamileth para seguir monetizando en redes sociales.

El caso fue tan polémico que un juez de control ordenó la detención y vinculación a proceso al esposo de la infleuncer. Sin duda, el caso de Lupita TikTok evidencia el límite frágil que existe entre lo público y lo privado, ya que no solamente enfrenta una pérdida irreparable sino que vio como su dolor se transformó en un espectáculo mediático y expuesto a la crítica de terceros.

