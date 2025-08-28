VIDEOS: Frente a su pareja, Rey Grupero pierde el control y se enfrenta a policía de CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rey Grupero protagonizó una nueva polémica y es que recientemente tuvo un altercado con un agente de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en un incidente vital registrado en la alcaldía Álvaro Obregón. Según el uniformado, tuvo que retirar la placa del vehículo, mismo en el que viajaba el creador de contenido y su pareja Nanda Rocha, por conducir sin tarjeta de circulación ni licencia de conducir.

La noticia la dio a conocer el reconocido periodista, Carlos Jiménez, quien informó que el influencer, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz Balderas, presentó una actitud violenta tras ser detenido por el agente. El comunicador explicó que presuntamente la pareja del Rey Grupero atendía una llamada telefónica al mismo tiempo que conducía, razón por la cual el elemento policial le pidió que se orillara y le solicitó que le mostrara los documentos anteriormente mencionados.

Con la intención de demostrar que su proceder se ajustó a la debida actuación policial, el uniformado comenzó a filmar el momento y el conductor de Venga la Alegría también realizó la misma acción. En un segmento de la grabación, cuya duración es de más de 15 minutos, el influencer se muestra alterad y molesto por la situación, al grado de jalonear al oficial, quien le advierte con remitirlo al Ministerio Público si no deja de hacer dicha acción.

Le piden los documentos de la camioneta y no trae licencia la señorita, su tarjeta de circulación está vencida desde 2022 y esto es corralón. Le dicen que le van a quitar la placa porque la señorita le pide atención al policía y le dice: '¿sabes qué? Tenemos que ir al hospital porque tengo ahí un tratamiento. Y el policía le dice: 'te voy a quitar la placa y te vas a poder ir' porque la placa es foránea, la placa se tiene que retirar y tendrían que haberlos llevado al corralón, pero el oficial les permitió seguir", narró el periodista conocido como C4 Jiménez.

Por su parte, Rey Grupero acusó al agente de "abuso de autoridad" y lo calificó como "corrupto" en un video que compartió en redes sociales. De acuerdo con su versión, la estrella de reality show mencionó que sí entregó los papeles correspondientes, pero indicó que cometió el error de no grabar desde el inicio. Esta no es la primera vez que tiene un desencuentro de este tipo, ya que en enero de 2024, protagonizó otro altercado con reporteros a las afueras de los juzgados de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui