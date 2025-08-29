Alejandro Fernández, en shock, al escuchar de inesperada noticia de Vicente Jr en entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras concluir con éxito su gira por España, Alejandro Fernández regresó a México y fue sorprendido con la inesperada noticia de que su hermano mayor, el cantante, Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González, esperan a una niña gracias a un tratamiento de fertilidad. Entre risas y bromas, 'El Potrillo' confesó que se enteró en esa entrevista, o sea, apenas llegando al país y no ocultó su sorpresa.

Ante las cámaras de Ventaneando, el hijo del difunto intérprete de rancheras jalisciense, Vicente Fernández, no pudo contener que quedó en completo shock por lo revelado de los reporteros, y mostrando su lado más humorístico expresó divertido de esta situación: "No, no, no sabía. ¿No es el día de…? ¿No es el Día del Inocente?, ¿verdad? Ah, no, pues felicidades. Ah, ¿ya saben sexo y todo? Órale, no, pues bueno".

Cuando le preguntaron si él y su novia, la modelo Karla Laveaga, también planeaban convertirse en padres, Alejandro no cerró la puerta y respondió entre carcajadas: "Claro, ahí estamos. Vamos a hacer la tarea, la estamos haciendo". El cantante arribó este miércoles a Guadalajara después de dos meses y medio de ausencia y agradeció el cariño recibido en Europa: "Feliz de la respuesta que nos dio la gente allá en España. 70 mil personas, impresionante, fue apoteósico".

Además, confesó que lo que más extrañó fueron las cosas sencillas y familiares: "Eso me urge, llegar a comer mi caldito de pollo, mi caldo de res, llegar a apapachar a mis nietas que tengo 2 meses y medio fuera de México, mis perros". Alejandro también habló con orgullo de los proyectos musicales de sus descendientes, cómo América Fernández y Alex Fernández, quienes decidieron seguir sus pasos en el ámbito profesional.

Pues Ameriquita preparándose, está ya por sacar su nuevo material. Valentina también. Alex caminando, le está yendo muy bien ahora que acaba de cambiar de management y está caminando superbien. Y a Camila, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Me está acompañando en toda la gira de Estados Unidos, va a estar en la gira de Estados Unidos en Las Vegas y en la presentación del cierre de la gira de Rey a Rey en el estadio GNP", detalló.

Finalmente, se deshizo en elogios para el cantante del regional mexicano, originario de Sonora, Carín León, con quien grabó el tema Me está doliendo, y adelantó que prepara nueva música: "Es uno de mis cantantes favoritos. Antes de venirme me acaban de dar la noticia que teníamos ya como una semana en primer lugar. Estamos preparando, ya viene una sorpresa muy buena y grande".

Fuente: Tribuna del Yaqui