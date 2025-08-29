¿Alexis Ayala abandona 'La Casa de los Famosos México'? Actor saldría por problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Alexis Ayala, está causando gran preocupación, debido a que se ha comenzado a decir que supuestamente un habitante ha decidido abandonar La Casa de los Famosos México, y no por cuestiones familiares o por enemistades dentro, sino que sería por problemas de salud. Ante estos rumores, se ha comenzado a decir que ese participante sería el actor de Televisa.

En esta tercera emisión, el protagonista sin duda ha sido Abelito, debido a su divertido contenido, qué se ve no es forzado y con el que ha levantado la popularidad de todos los del cuarto Noche, qué ha sido salvado por dos semanas consecutivas por el público, y se espera que el próximo domingo 31 de agosto sea el caso. Uno de los nominados es Ayala, pero, al ser su quinta nominación y regresar en cuatro ocasiones, muchos consideran que aún no llega su tiempo de irse.

Pero, el nombre de Ayala, hace poco que comenzó a generar preocupación en redes sociales, debido a que Ramsés Vidente, hace un par de días que en su cuenta de X, anteriormente conocido cómo Twitter, comentó que Ayala podría sufrir una crisis de salud dentro de La Casa de los Famosos México, asegurando que incluso podría darle un infarto al corazón y evidentemente tendría que abandonar la emisión por esta trágica situación.

Al inicio, muchos han tomado el tema como simples especulaciones, pero hace un par de horas, en otra cuenta de X, declararon que uno de los habitantes del reality show de Rosa María Noguerón, podría abandonar la casa por temas de salud, señalando que aunque no es algo seguro al 100 por ciento, destacan que sí podría pasar: "Esta muy fuerte el rumor que un habitante saldrá por tema médico. Esperando que el rumor sea falso. Algunas cuentas lo están publicando y lo comenzarán a leer en varios medios estos días. En caso que lo vean, no se asusten, tal vez es falso".

La reacción del público no se hizo esperar, y aunque hubo quienes sospecharon que podría tratarse de la presentadora y comediante, Dalilah Polanco, que en la semana dijo sentirse mal, y hasta durmió un poco más, o inclusive Mar Contreras, en su mayoría han apostado que el verdadero en decirle adiós a sus compañeros por temas de salud será el actor de melodramas, cómo Lo Qué La Vida Me Robó.

¿Será que Dalilah aplica la de Lupillo Rivera?".

Dicen que es Alexis pero hoy dice que ya se siente muy bien. No estoy entendiendo el juego sucio de producción y su obsesión de que se vaya un noche".

Alexis no ha andado bien de salud, se le nota muchísimo".

¡No Alexis aún no! Dejen que suba una vez a la suite, que la conozca por lo menos".

Fuente: Tribuna del Yaqui