Angélica Rivera confiesa su vida sentimental, su etapa de plenitud y el orgullo como madre

Ciudad de México.- Angélica Rivera ha compartido aspectos íntimos de su vida actual, destacando la plenitud, felicidad y el orgullo que siente como madre. Tras su regreso a la pantalla chica con la serie titulada 'Con esa misma mirada' y los rumores de un posible vínculo afectivo con su coprotagonista Diego Klein, la artista prefirió pronunciarse sobre el proyecto de su hija Fernanda, quien hará dueto con su primo Cristian Castro para dar voz al número musical de la telenovela 'Los hilos del pasado'.

Más allá de lo sentimental, Rivera se mostró profundamente conmovida al hablar de sus hijas Sofía, Regina y Fernanda, quienes han seguido caminos distintos, pero igualmente inspiradores. "Lo más importante para mí es estar feliz conmigo misma, estar con mis hijas, verlas crecer, ver cómo van cumpliendo sus sueños, ver cómo se preparan día a día para ser mejores personas en su vida personal y en lo profesional", expresó.

Angélica Rivera y sus tres hijas/Créditos: Internet

En una charla para la revista People en Español, la exprimera Dama de México fue cuestionada sobre si hay espacio para un nuevo romance en su vida. Debido a que anteriormente negó que existiera un lazo amoroso con Klein, en esta ocasión la actriz únicamente respondió: "¿Mi corazón?, ¿cómo está ahora? Está feliz".

Sobre Fernanda, quien informó que su sencillo junto al hijo de Verónica Castro, Rivera no ocultó su emoción: "Ver a Fer realizándose, escribiendo hermosas canciones, ver cómo estudió tantos años en Berklee, cómo se ha preparado y ahora verla cantar con Cristian, la mejor voz de México, con una canción escrita por ella y que haya gustado el tema me llena de felicidad".

Christian Castro y Fernanda Castro/Créditos: Internet

La actriz también habló con ternura de Regina, destacando su dedicación universitaria y su pasión por el deporte: "Verla montar con tanto amor, en sus competencias, logrando lo que ella quiere hacer, me hace feliz". Y de Sofía, quien recientemente contrajo matrimonio, comentó: "Verla recién casada, combinando su matrimonio y su carrera, es una satisfacción hermosa como mamá".

Rivera concluyó con un mensaje lleno de amor y esperanza: "Sé que les falta mucho camino por recorrer todavía, pero lo más importante es apoyarlas, darles amor para que nunca se den por vencidas, para que logren sus sueños y, sobre todo, que se sigan preparando como hasta ahora.

Es así como Angélica Rivera deja claro que atraviesa una etapa de plenitud, donde el amor propio y el orgullo maternal ocupan el centro de su vida. Aunque los reflectores vuelven a iluminar su carrera y los rumores sobre su vida sentimental persisten, ella elige enfocarse en lo que realmente le da sentido: El crecimiento de sus herederas y el legado que construyen día a día.

Fuente: Tribuna del yaqui/Agencia México