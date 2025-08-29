Caída de Anne Hathaway, Yolanda Andrade no puede caminar y más noticias en el Top 3 Espectáculos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es arrancar el día bien informado sobre el mundo de los espectáculos, no te pierdas el Tribuna Top 3 Espectáculos, tu resumen informativo. Conoce todos los detalles de la caída de Anne Hathaway mientras grababa la secuela de El diablo viste a la moda, que de inmediato se volvió viral en las redes sociales. Entérate de la mejor información del medio artístico este viernes 29 de agosto.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Yolanda Andrade reaparece sin poder caminar

La conductora Yolanda Andrade apareció en un reciente video con una andadera para poder caminar, lo cual dejó preocupados a sus fans por su deteriorado estado de salud; además relató que no le quedan más de 5 años de vida.

Ninel Conde niega haber ofendido a Wendy Guevara

La cantante Ninel Conde negó haber ofendido a Wendy Guevara, aclarando que su comentario se malinterpretó cuando dijo que "ninguna mujer ha ganado el reality" refiriéndose a La Casa de los Famosos México.

Anne Hathaway sufre caída

La famosa actriz Anne Hathaway sufrió una caída durante la grabación de El diablo viste a la moda 2 y supo levantarse con estilo. De hecho, se tomó la situación con mucho humor y compartó su reciente incidente con una escena de la película El Diario de una Princesa.

Fuente: Tribuna del Yaqui