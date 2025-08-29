Deprimida y enferma: Muere famosa actriz de Televisa y exhiben su testamento; despreció a una hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 9 meses del fallecimiento de una reconocida actriz de Televisa, sacan a la luz cómo decidió repartir su herencia y revelan que la famosa decidió dejarle menos a una de sus hijas, con quien en el pasado tuvo un fuerte pleito por un hombre. Se trata del testamento de doña Silvia Pinal, quien presuntamente prefirió darle un dote menor a su hija mayor, la también actriz Sylvia Pasquel.

Debido a que recientemente se filtró información de que la matriarca de la dinastía Pinal falleció en la ruina, luego se expuso que en realidad su dote contenía 200 millones de pesos. Al respecto, la periodista Ana María Alvarado explicó cómo se llevó a cabo la distribución del capital económico de doña Silvia y comunicó que todo quedó repartido, sin embargo, lo que aún sigue en litigio son los bienes inmuebles y demás objetos que poseía la famosa.

Sí había dinero, pero ya se repartió. Este dinero se repartió hace dos meses. Eran muchos millones, no 10, no 20, no 30, no 40, muchos millones. Se repartió entre los hijos, las nietas y las bisnietas. En las cantidades y en las proporciones que dejó dicho Silvia Pinal".

La comunicadora agregó que parte de ese capital provenía de otro país, pero que la exconductora de Mujer, casos de la vida real lo había repatriado hace algunos años: "Ese dinero que dijeron que luego estaba en Estados Unidos, hubo un programa de repatriación de dinero que solo te iban a cobrar el 4 por ciento en el 2018. Y ese dinero que ella tenía en el extranjero lo repatrió pagando el 4%. Entró al banco Actinver".

Silvia Pinal habría heredado 200 millones de pesos

En conversación con Gustavo Adolfo Infante, Alvarado explicó el procedimiento legal: "Sí, todos los detalles anduve averiguando. Entonces resulta que cuando tienes cuentas, tú tienes beneficiarios. Con el acta de defunción te entregan el dinero. Es independientemente de la sucesión testamentaria. El dinero se le da a los beneficiarios".

Al ser cuestionada sobre quiénes estaban contemplados en esa lista, Ana María detalló: "Y los beneficiarios son Luis Enrique, Alejandra y Silvia Pasquel, Frida Sofía, Stephanie Salas, las dos hijas de Luis Enrique.” De igual manera, subrayó que el monto fue entregado a la intérprete de “Mala hierba”, quien se encargó de distribuirlo como lo indicó la diva del cine mexicano en vida: "El dinero se repartió como decía en el testamento. Lo recogió la responsable Alejandra Guzmán y se repartió como dijo".

Finalmente, Ana reveló que lo que queda por entregar serán únicamente los bienes inmuebles y aquí fue cuando confesó que 'La Pasquel' ha sido la menos beneficiada: "Lo que sí se va a repartir, de acuerdo a la herencia… es las propiedades y eso. Ya no hay joyas. Ya no hay, pero el dinero ya está repartido. Y sí les puedo decir que a la que menos le tocó fue de los hijos a Sylvia Pasquel, porque así lo decidió Silvia (Pinal). Pero ya se repartió como ella lo decidió".

Fuente: Tribuna del Yaqui