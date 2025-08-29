Emma Stone sorprende en las redes por su transformación en 'Bugonia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz ganadora del Oscar, Emma Stone, sorprende nuevamente al público con un cambio impactante físico y emocional que redefine los límites de su carrera. En el primer adelanto revelado de 'Bugonia', la nueva película de Yorgos Lanthimos, la actriz aparece completamente rapada, interpretando a Michelle, una poderosa ejecutiva farmacéutica que podría no ser humana. El filme, estrenado mundialmente en el Festival de Cine de Venecia, ha provocado una ola de reacciones por su atrevida propuesta estética y narrativa.

En 'Bugonia', Stone da vida a Michelle, presidenta de una megacorporación farmacéutica. Su personaje es secuestrado por dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas ,Teddy (Jesse Plemons), un apicultor paranoico, y Don (Aidan Delbis), su colaborador, quienes creen que ella es una alienígena enviada para destruir la Tierra.

La historia se desarrolla en una espiral de violencia, paranoia y sátira apocalíptica que cuestiona la percepción de la realidad, el poder corporativo y la fragilidad humana. Michelle, rapada y con una mirada helada, representa un misterio absoluto. ¿Es víctima o amenaza? ¿Humana o invasora? La ambigüedad de su personaje impulsa la película, que juega con lo absurdo y la tensión social actual.

'Bugonia' es una adaptación en inglés del 'filme surcoreano 'Save the Green Planet' (2003) de Jang Joon-hwan. El guion fue escrito por Will Tracy (El menú) y la dirección está a cargo del aclamado Yorgos Lanthimos, conocido por su estilo surrealista y provocador en títulos como La favorita, Pobres criaturas y 'Kinds of Kindness'.

La filmación comenzó en julio de 2024 en High Wycombe, Inglaterra, y continuó en mayo de 2025 en la isla griega de Milos. La producción se extendió varios meses, con un equipo encabezado por Lanthimos, Ari Aster, Lars Knudsen y la propia Emma Stone como productora ejecutiva. El estreno en cines estadounidenses está programado para el 24 de octubre de 2025.

Además de Emma Stone como Michelle, el elenco incluye a Jesse Plemons como Teddy, el apicultor obsesionado con conspiraciones; Aidan Delbis como Don, su cómplice aficionado a teorías alienígenas; Alicia Silverstone como Sandy, una figura ambigua que podría ser aliada o enemiga; y Stavros Halkias como Casey, un personaje secundario con tintes cómicos.

Actriz ganadora del Oscar Emma Stone/Créditos: Internet

Durante la rueda de prensa en Venecia, Stone confesó que el papel la llevó a explorar dimensiones emocionales y físicas que nunca había experimentado. "Me rapé la cabeza porque Michelle no podía tener distracciones. Es una figura de poder, pero también de ambigüedad. ¿Cómo sabes que no soy una extraterrestre?", dijo entre risas. La actriz también mencionó que su interés por Carl Sagan y el programa Cosmos influyó en su decisión de aceptar el papel: "Pensar que estamos solos en el universo es bastante narcisista. Este personaje me permitió explorar esa idea desde un lugar oscuro y provocador".

Stone describió el ambiente de rodaje como "una familia creativa" y aseguró que trabajar con Lanthimos le brinda libertad para arriesgarse: "Todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para llegar a este tipo de proyectos. 'Bugonia' es perturbadora, divertida, y profundamente humana"

Emma Stone ha construido una trayectoria impecable en Hollywood. Desde su debut en 'Superbad' (2007), pasando por Easy A (2010), 'Birdman' (2014) y 'La La Land' (2016), donde ganó el Oscar a Mejor Actriz, hasta Pobres criaturas (2023), que le valió su segundo Oscar por su interpretación de Bella Baxter. Entre sus logros más destacados figuran dos Premios Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro y un SAG Award por La La Land. Su versatilidad, carisma y capacidad para reinventarse la han convertido en una de las figuras más respetadas y admiradas de la industria cinematográfica actual.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México