Esposa y familia de Bruce Willis toman dolorosa decisión tras deterioro de salud del actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exmodelo estadounidense, Emma Heming, mayormente conocida cómo la esposa de Bruce Willis, acaba de brindar una entrevista, en la que se acaba de confirmar que tanto ella, como la familia han tomado dolorosa decisión ante el deterioro en la salud mental y física del actor de Hollywood, a tres años de que le diagnosticaran incurable enfermedad degenerativa.

En el año del 2022, el reconocido actor de Duro de Matar y su familia recibieron una noticia que estremeció su mundo desde los cimientos, debido a que le detectaron afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, pero, eso no fue todo, pues un año después de esto, en febrero del 2023, Emma reveló que su diagnóstico evolucionó y ahora padecía de demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, que no tiene cura.

Desde ese momento, su actual esposa, Emma, y su exesposa, Demi Moore, junto a las hijas del actor, han mantenido un frente unido, con el que lo han cuidado con amor y paciencia, mostrando cada cierto tiempo actualizaciones del estado de Bruce. Sin embargo, en los últimos meses se ha corrido rumores de que su movilidad sería casi nula y que ya no puede ni hablar, y su memoria cada vez se deteriora más.

Aunque la familia sostiene qué aún es móvil, Heming brindó una entrevista para New York Post, en la que reveló que la familia tomó una decisión muy importante, que fue sumamente dolorosa, dado a que fue trasladarlo de su hogar, en donde vivía con Emma y sus dos hijas, con la constante visitas de sus otras tres hijas con Demi, Rumer Willis, Tallulah Belle Willis, Scout LaRue Willis, y su ex, a un hogar especializado en el que recibe cuidados 24 horas de un equipo especializado, cómo una especie de asilo.

Heming no ha revelado dónde se encuentra dicha residencia, pero declaró que es un lugar especializado, pensado únicamente para el bien del actor de Hollywood, afirmando que es por cuestiones de su estado y temas del bienestar de sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn Willis. Según los informes, las visitas son regulares: "Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora, pero sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas".

Ante esto, la modelo dejó en claro que Willis está sano, que es solamente en temas de comunicación lo que falla, destacando que aún se mueve, y que la familia por el momento solo se ha tenido que adaptar a sus nuevas necesidades y encontraron la forma de que se puedan comunicar con éxito, pese a que no puede hablar: "Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce goza de muy buena salud en general, sabes. Es solo su cerebro que le está fallando. Tenemos una manera de comunicarnos con él, que es simplemente… una forma diferente".

Finalmente, Emma declaró que la familia aún tiene "bellos momentos" en los que ven lucidez en el actor de Sexto Sentido, dejando en claro que aunque "no son días completos", sí son momentos en los que todavía ven esa personalidad que tanto amaron de Bruce.

