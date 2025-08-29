¿Está desahuciada? Actriz de Televisa, ahogada en llanto, revela terrible su enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante mexicana, Lissette Gutiérrez, mejor conocida simplemente como Lisset, en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguró que pese a que estaba en uno de sus mejores momentos profesionalmente, de manera personal estaba devastada, y ahogada en llanto, reveló que pensó en quitarse la vida, a causa de una terrible enfermedad, ¿acaso la desahuciaron?

Mientras que estaba triunfando en el papel de 'Donna Scheridan' en el musical mexicano de Mamma Mia, Lisset estaba pasando el peor momento de su vida, pues su perrita había fallecido, su madre estaba intubada, su padre. Willy Gutiérrez, perdió su lucha contra el cáncer, y a ella le habían diagnosticado un quiste en la cuerda vocal y un mioma en la matriz. La actriz afirmó, que cayó en una depresión tras severa que quiso quitarse la vida.

La actriz de novelas cómo Lo Qué La Vida Me Robó, declaró que estaba pasando por el peor momento y estuvo a punto de que no ser parte del elenco, pues en cada casting, después en los ensayos, y finalmente en la obra, no podía más y sentía que se hundía más, y pese a que le decían que el éxito estaba con ella, no lo sentía de esa manera: "Estaba tan mal en todos los sentidos… no quiero que se escuche que Claudio, a quien respeto mucho, me estaba rogando, porque no está bien. Accedí a ir al casting y cada vez que regresaba, porque son varios callbacks, lloraba, pero no por el casting, lloraba por mi situación".

Me diagnosticaron depresión, empecé a ensayar con mis tratamientos y, como soldado, no me sentía apta para estrenar. Un domingo me acuerdo que le hablé a la producción y dije: 'No puedo ir, me quiero ir con mi papá'. Lo pensé y lo dije tal cual y me dijeron: 'No, ¿cómo crees?'. (Dije): 'Me voy a sui… con pastillas. Si me tomo estos antidepresivos, que me están regalando, seguramente ahí quedo tranquila y en paz'", externó Lisset.

Ante esto, la actriz de Amor En Custodia, declaró que ella estaba en un punto en el que no entendía con palabras, qué pese a que le decían que se veía maravillosa sobre el escenario, qué aún tenía mucho que dar y no podía rendirse, ella no escuchaba nada, y no podía levantarse de ese momento tan terrible: "Es grave que te puedan decir: 'Estás en el teatro, estás maravillosa, estás cantando increíble'. Te pueden decir misa, y no escuchas nada, es un estado muy grave".

Finalmente, la protagonista de Los trapos sucios se lavan en casa, declaró que al final, solo logró salir de ese estado, gracias a su madre y a su hija, qué gracias a ese amor tan puro y único, se pudo levantar y salir adelante, pese a que sentía que iba a no podía más, ellas le dieron esa fuerza para ver más allá de su tristeza: "Sí pudo más el amor por mi mamá, que es el amor más grande, el amor (de su hija), esas dos personitas hicieron que en segundos me calmara".

