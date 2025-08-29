Exhiben la 'infidelidad' de Emiliano Aguilar y lo comparan con Pepe Aguilar; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de un clip publicado en sus redes sociales, Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, rompió el silencio para hacer frente a la polémica, luego de que en internet circulara material gráfico que lo ha puesto en el ojo del huracán, ya que exhiben supuesta infidelidad a la madre de su hija, causando que una vez más fuera comparado con su padre. Esta fue su contundente respuesta.

El rapero, intérprete de Este Vato explicó que dichos materiales fueron difundidos por una mujer con la que tuvo una relación casual hace tiempo y que, de acuerdo a su versión, grabó imágenes privadas sin su consentimiento: "Estoy bien enojado, y les voy a decir por qué. Ahorita me están diciendo un ching... de cosas, me están mandando mensajes, me están funando, me están diciendo que acá, mira, les voy a contar exactamente lo que está pasando".

El hijo del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, afirmó qué sí tuvo un romance con la mujer que exhibió estas presuntas pruebas, pero asegura que es una relación de hace muchos años, asegurando que ahora se venga de él, por no hacerle caso: "Yo hace mucho, ya hace un friego, estaba salien.., no, no estaba saliendo con una morra, estaba con una morra y no era mi novia, nomás estaba saliendo con ella. Empezó a subir videos míos porque la mandé a ching... porque me tomaba videos mientras estaba dormido".

Eso es lo peor, o sea, ¿por qué me va a tomar videos donde está dormido? Entonces la mandé a … No quiero decirlo de esa manera, pero la corté, ya no quise estar con ella", continuó.

Visiblemente molesto, Emiliano recalcó que la controversia ha derivado en comparaciones con el mismísimo Pepe Aguilar, algo que considera injusto, en especial por las diferencias que han tenido en los últimos años, en especial ahora con el tema de su madre, Carmen Treviño: "Acá todos me están funando de que soy igual que mi papá y todo eso, nomás porque una morra, o sea, no manches, o sea, no es justo".

Asimismo, aseguró que las imágenes que circulan no son actuales y que se pueden identificar fácilmente: "No me van a creer, pero neta se los juro, la neta. Ve en los videos, no tengo estos tatuajes en los videos. Es completamente otro tiempo, o sea, no es ahorita". Finalmente, el hermano de Ángela Aguilar subrayó que su vida personal está en orden y que su prioridad es su descendiente: "Yo, mi hija está bien cuidada, mi hija tiene dinero y tiene todo. No es justo que esa morra se esté pasando de lanza de esa manera".

Fuente: Tribuna del Yaqui