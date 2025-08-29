Falleció Lourdes Ambriz, soprano mexicana que participó en 'La Bella y la Bestia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lourdes Ambriz Márquez fue una soprano mexicana que destacó en diversos proyectos a lo largo de su carrera artística, además de presentarse en otros países como España, Estados Unidos y Alemania. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Bellas Artes, la artista de 67 años perdió la vida la tarde del pasado jueves 28 de agosto de 2025.

"El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea. Con una trayectoria internacional de más de cuatro décadas, actuó en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente", compartió en sus redes sociales el organismo.

En la publicación de Facebook también aprovecharon para expresar sus condolencias a familiares, colegas y, por supuesto, a la comunidad artística. Asimismo, resaltaron que Ambriz Márquez fue integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes y recibió la Medalla Bellas Artes en Música 2023, considerada un honor, ya que representa la más alta distinción que otorga esta institución.

Publicación de El Instituto Sonorense de Cultura

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen las causas exactas del fallecimiento de Lourdes, y sus seres queridos no se han pronunciado al respecto, aunque en caso de que lo hagan te lo haremos saber a través de TRIBUNA. Por su parte, en redes sociales han surgido algunas hipótesis y, según La Jornada, la principal versión señala que fue vencida por el cáncer.

¿Quién fue Lourdes Ambriz Márquez?

A pesar de haber participado en numerosos proyectos, uno de los más destacados ocurrió en 1990, después de una gira por España con el grupo de solistas de México dirigido por Eduardo Mata, cuando dobló las canciones de la película La Bella y la Bestia de Disney como la voz de Bella. Además, de acuerdo con información en línea, su debut se dio en la Compañía Nacional de Ópera en 1985, interpretando el papel de Olympia en Los cuentos de Hoffman.

En redes sociales actualmente circulan múltiples mensajes lamentando la partida de la cantante. Incluso el Instituto Sonorense de Cultura se unió a las despedidas: "Con profundo pesar, despedimos a la soprano Lourdes Ambriz, una de las voces más brillantes y entrañables de la lírica mexicana. Su talento y sensibilidad quedarán como legado en la memoria cultural de nuestro país. Descanse en paz".

Fuente: Tribuna